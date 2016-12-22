Дом Микаэла Арамянца признан исключительным превалирующим общественным интересом

Предложение министра культуры Армена Амиряна признать недвижимый памятник культуры и истории “Дом (дача) Микаэла Арамянца” исключительным общественным превалирующим интересом получило одобрение на состоявшемся сегодня заседании правительства РА.

В проекте решения отмечается, что в случае признания памятника исключительным общественным превалирующим интересом можно будет использовать его в первоначальных значениях – культурном, научном, образовательном и познавательном, вернуть памятнику его прежний вид, осуществить реставрационные и ремонтные работы, использовать дом в целях туризма.

Научно обоснованное восстановление дачи Арамянца сделает этот исторический памятник привлекательным, будет способствовать росту числа его посетителей и обеспечению занятости местного населения.

В 1992 г. дача Микаэла Арамянца в общине Ахтала Лорийской области была передана Конфедерацией профсоюзов Армении в собственность Республиканскому совету туризма и экскурсий, который в свою очередь в 2005 г. за 1 млн 200 тысяч драмов продал здание компании “Метал Принс”, принадлежавшей предпринимателю-армянину из США Серобу Тер-Погосяну. После смерти Тер-Погосяна собственность перешла к его супруге Мадлен Ташчян. В настоящее время дача на правах собственности принадлежит ООО “Лозе”, а с 2013 г. на основании ипотечного договора дом заложен в ЗАО “Арэксимбанк-Газпромбанк”. В последний раз бывшие владельцы были на даче Арамянца в 2015 г.

“После отчуждения собственник, а также последующие распоряжавшиеся недвижимостью лица не проводили мероприятия по ее охране, вследствие чего построенное видным благотворителем самобытное здание начало приходить в упадок и оказалось на грани разрушения. Кроме того, в результате строительных работ, проведенных собственником после 2005 г., была искажена историческая среда, памятник находится в неблагополучном и непривлекательном состоянии”,- говорится в проекте решения.