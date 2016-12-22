В Гюмри жильцам аварийного дома угрожает серьезная опасность – Наира Зограбян

По инициативе правительства сегодня состоялось внеочередное заседание Национального Собрания, на котором предстояло обсуждение предложенного министром финансов Варданом Арамяном проекта закона о “О внесении изменения в закон РА “О государственной пошлине” и нескольких международных договоров.

Перед тем, как перейти к повестке заседания, председатель фракции “Процветающая Армения” Наира Зограбян сообщила, что вопрос, который она хочет поднять, не имеет отношения к повестке, но является крайне актуальным.

“Дом номер 26 в квартале Антараван города Гюмри имеет даже не четвертую, а 400-ю степень аварийности. Люди эвакуируют детей, а на Новый год они собираются приехать в Ереван и установить палатки напротив здания правительства. В аналогичном состоянии находится и квартал Северский. Считайте это сообщение сигналом”,- сказала депутат.

По словам Н.Зограбян, во время последней метели дома засыпало снегом, и если вопрос этого аварийного здания не получит оперативного решения, то его жильцам может угрожать серьезная опасность, поскольку они могут остаться под завалами дома.

Спикер НС Галуст Саакян попросил Наиру Зограбян в перерыве подойти к нему для обсуждения этого вопроса.