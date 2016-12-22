292 млн драмов – добившимся высоких показателей спортсменам, тренерам, врачам

Правительство РА одобрило предложение о предоставлении в 2016 г. Министерству спорта и по вопросам молодежи 292 млн драмов. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства.

Согласно проекту решения, представленному на сегодняшнем заседании кабмина, сумма будет направлена на выплату денежных премий спортсменам, тренерам, врачам и спортивным организациям, добившимся в 2016 г. высоких показателей на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, Всемирной юношеской шахматной олимпиаде и чемпионате мира по тяжелой атлетике 2015 г.