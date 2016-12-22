В Москве под угрозой закрытия одна из школ с армянским уклоном

В редакцию Hetq.am обратились родители учеников московской школы межкультурных связей номер 1650, которые сигнализировали о том, что с января 2017 г. эта школа с армянским уклоном может прекратить свое существование и объединиться с другой школой.

1650-я школа была основана после землетрясения 1988 г. с тем, чтобы оказавшиеся в Москве армянские дети могли получать образование. Основателем этой школы стала кандидат педагогических наук, член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук, Академии духовного союза народов мира, профессор Офелия Аракелян.

В 2013 г. в рамках летней школы “Диаспора” между московской школой номер 1650 и средней школой Цахкадзора было подписано соглашение о сотрудничестве, которое дало возможность осуществлять совместные образовательные программы, взаимные поездки, конкурсы на знание армянского языка и т.д.

Школа финансируется по количеству учащихся. Она предусмотрена на 400 детей, но сейчас там учатся 159, в основном армяне.

По словам матери одного из учеников, Армине Петросян, они обращались в Союз армян России, посольство Армении, Министерство Диаспоры РА, ряд общественных организаций, но ни от кого помощи не получили. Откликнулось лишь Министерство образования и науки РА, предложившее осуществить совместные образовательные программы и предоставить методологические пособия.

Старшая дочь Армине уже окончила эту школу, сейчас здесь учатся двое ее младших детей – в 4-ом и 6-ом классах.

По словам нашей собесединцы, нынешний директор школы, русская по национальности, не принимает новых учеников, мотивируя это тем, что с января 2017 г. школа перестанет действовать. Из-за этого финансирование школы не увеличивается, в чем Армине видит определенную тенденцию. “Многие родители тратят на дорогу 2-3 часа, чтобы привозить детей в эту школу, потому что атмосфера здесь такая, что мы спокойны за детей. Если после окончания уроков мы опаздываем, то знаем, что наши дети в надежном месте”,- отметила Армине Петросян.

Чтобы школа не прекратила свое существование, родители предложили решить многие вопросы за счет собственных средств, но таким образом долго содержать школу не удастся.

Мы попытались побеседовать и с новым директором 1650-ой московской школы Еленой Поповой, но она отказалась отвечать на наши вопросы, посоветовав обратиться в вышестоящую инстанцию.

Пресс-секретарь Департамента образования Москвы Мария Ермакова заявила, что ответит на наши письменные вопросы в течение недели. Ответы М.Ермаковой мы представим сразу по их получении.

В Министерстве образования и науки нам сказали, что в курсе возникшей ситуации и озабочены судьбой этой школы, поскольку ее основатель Офелия Аракелян “внесла серьезный вклад в дело теории и практики мультикультурного образования”. Вместе с тем в МОН отметили, что небольшое число учащихся затрудняет дальнейшее финансирование, кроме того, “в школе низкий уровень преподавания”.

“В качестве базовой школы для осуществления совместных программ правительство Москвы предлагает другую московскую школу с высоким уровнем преподавания, что позволит обеспечить большую эффективность совместных армяно-российских проектов и программ по сохранению армянской идентичности”,- говорится в ответе МОН.

Фото с официального сайта 1650-ой школы