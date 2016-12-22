От имени Президента организован праздничный приём для представителей предпринимательского сообщества Армении

По случаю Праздников Нового Года и Святого Рождества от имени Президента Республики сегодня в резиденции Президента организован приём для представителей предпринимательского сообщества. Президент Серж Саргсян поздравил предпринимателей с наступающими праздниками и пожелал успехов в 2017 году.

***

Речь Президента на приёме для предпринимателей по случаю Праздников Нового года и Святого Рождества

Дорогие друзья,

Сердечно приветствую вас, и добро пожаловать в резиденцию Президента Республики Армения. Согласно годами сформированной традиции, мы встречаемся в конце года, чтобы попрощаться с уходящим годом, подытожить случившееся и сделанное, наметить дела на будущее.



Предприниматели - один из самых активных слоёв любого общества. Успешной работой бизнеса мы создаем новые рабочие места, новые товары и новые услуги. Самой необходимой предпосылкой предпринимательства является индивидуальная инициатива. Вы уже выделились своей деятельностью в Армении, следовательно и работа каждого из вас должна быть в центре внимания властей.



Именно с этой логикой начало свою работу наше новое правительство, которому уже исполнилось сто дней. В наступающем году и на будущее желаю, чтобы сотрудничество Правительства и предпринимателей укрепилось более высоким уровнем доверия. Несомненно, доверие не имеет единиц измерения. Тем не менее мы все из наших будней знаем, что без доверия никакое новое дело не может стать реальностью. Для его осуществления необходимы совместные усилия многих личностей и организаций.



Наше правительство предоставляет возможность всем нам заложить новые основы плодотворного сотрудничества во имя нашего будущего развития. В этом плане я ожидаю, что правительство будет оказывать качественные услуги, являясь вашим надёжным партнёром.



Благодаря проделанной в последние годы последовательной работе, существенно изменилась внешняя экономическая среда Армении. В результате этой работы изменились обеспечивающие экономический рост факторы. Однако, должен отметить, что определённые внешние вызовы проявились и развились намного быстрее, чем мы успели к ним приспособиться.



Очевидно одно: нам необходим ускоренный рост развития. А это, в свою очередь, делает необходимым принятие новых акцентов экономического развития. В условиях уменьшения внешнего вливания ресурсов приоритетом стало стимулирование экономического роста посредством экспорта. Первые шаги в этом направлении сделаны посредством инициирования политики, направленной на экспортирование.



Из уже имеющихся данных 2015-2016 гг. можно сделать вывод, что экономика имеет определённый потенциал, для того, чтобы развиваться в этом направлении. Показатели соотношения экспорта и импорта в январе-ноябре 2016 г. позволяют утверждать, что экспорт должен быть той движущей силой, которая обеспечит будущий ускоренный экономический рост.



В этом направлении, однако, необходимо работать, и не уповать только на государственные ресурсы. Важнейшая задача - полноценное выявление потенциала частного сектора с использованием всех возможностей государственно-частного партнерства, как это сформулировано правительством.



Уважаемые дамы и господа,

Вступление Республики Армения в Евразийский экономический союз облегчило движение товаров и услуг на рынке, имеющем более чем 180 млн жителей. Однако, несмотря на очевидный прогресс, нам всё ещё многое предстоит сделать для полноценного использования экспортного потенциала Армении.

Наши предприниматели и государственные органы вместе, рука об руку могут найти решения стоящих перед нами проблем. Здесь не только нужно ревностное и последовательной поведение наших чиновников, но и творческая мысль предпринимателя. Мы вместе должны выдвигать новые идеи, осуществлять исследования новых рынков, агрессивно прицеливаться к этим новым рынкам. Здесь, наверное, самое приемлемое применение слова "агрессивно", в других местах агрессивность не дает пользы.



Например, уже сформированный в рамках Евразийского экономического союза единый рынок лекарственных средств создаёт широкие возможности для армянских предприятий этой сферы, в особенности для имеющих Должную производственную практику. Сейчас нужно, чтобы наши производители ставили строго предметные, четкие вопросы перед соответствующими звеньями нашего правительства, чтобы последние помогали продвижению армянской продукции на этом общем рынке.



Сказанное мною важно не только для этих видов продукции и для этого рынка. Подобных перспектив и возможностей множество, между прочим, не только в ЕАЭС, но и в других регионах.



Наша приоритетная задача - укрепить взаимное доверие правительства и делового сообщества, способствуя развитию нашей родины. Я очень хорошо знаю, что никто из вас не избегает открытого и прямого разговора. Будьте уверены, что в лице правительства вы найдёте достойного собеседника.



Необходимо, объединив общие усилия, открыть новые перспективы для нашей страны. Уверен, что наступающие несколько лет для нас будут переломными. Я сам оптимист и ожидаю, что и вы, преисполнившись оптимизма будете работать во имя нашего общего будущего.



Уважаемые коллеги,

Завершая выступление, сердечно поздравляю всех вас с Новым годом. В первую очередь всем вам желаю доброго здоровья и счастья. Вашим семьям желаю благополучия и мира. Вашим предприятиям желаю успеха, вашим организациям - солидарности и, что очень важно, стабильной доходности.

Уверен, что успех каждого из вас - наш общий успех.Благодарю и сердечно поздравляю вас с Новым годом!