Российскому журналисту угрожают убийством

Нью-Йорк, 21 декабря 2016 — Комитет по защите журналистов призвал российские власти обеспечить безопасность независимого журналиста Михаила Афанасьева, редактора сетевого журнала «Новый фокус», издающегося в сибирской республике Хакасия. Глава одной из действующих в соседнем регионе криминальных группировок пригрозил Афанасьеву убийством за критические репортажи о деятельности его банды.

6 ноября Афанасьев, известный своими расследованиями по острым вопросам, стоящим перед регионом, таким как халатная работа полиции, злоупотребления властью и организованная преступность,опубликовал статью об одной из криминальных группировок, активно действующих в Красноярском крае (Сибирь). В своей статье Афанасьев детально описал криминальную деятельность этой банды, в том числе многочисленные приписываемые ей грабежи, разбои и избиения местных жителей. Он также сообщил о том, что местные власти якобы практикуют неоднократные краткосрочные задержания членов этой группировки с их последующим освобождением . Московская «Новая газета» также опубликовала материал об этой банде.

Через месяц после публикации статьи, озаглавленной «В Курагино бандиты держат в страхе местных милиционеров», Афанасьев получил телефонный звонок от некоего Андрея Ащеулова, представившегося лидером этой криминальной группировки. Журналист сделал аудиозапись этого звонка, и вчера она попала в распоряжение КЗЖ. Среди потока грубой брани звонящий угрожает Афанасьеву: «Здорόво, смертник. Я уже рядышком. Я оторву тебе всё». Человек, назвавшийся Ащеуловым, потребовал от Афанасьева либо снять материал от 6 ноября с Интернет-сайта «Нового фокуса», либо ждать расплаты.

«Мы призываем власти Республики Хакасия и соседнего Красноярского края немедленно провести расследования по вопросу об угрозах убийством в адрес Михаила Афанасьева и обеспечить безопасность его самого и его семьи, – заявила координатор Программы Европы и Центральной Азии КЗЖ Нина Огнянова. – Это возмутительно, когда журналисту приходится жить в страхе в связи с его работой, а те, кто ему угрожает, наслаждаются свободой из-за бездействия правоохранительных органов. Вот так и расцветает безнаказанность, которая влечёт за собой насилие в отношении журналистов».

Афанасьев, который и ранее получал угрозы, становился жертвой нападений и подвергался суду в отместку за свою профессиональную деятельность, сообщил КЗЖ, что он написал заявление о полученных им угрозах в местное отделение полиции города Абакан и попросил защиты. Однако, по его словам, полиция пока не приняла мер реагирования на его заявление. Он также выложил аудиозапись звонка с угрозами на сайте «Нового фокуса». Если власти Хакасии пока не ответили ни на заявление Афанасьева об угрозах, ни на его просьбу о защите, то региональное отделение Роскомнадзора – государственного регуляционного органа в сфере СМИ – связалось с журналистом вскоре после того, как он опубликовал аудиозапись в Интернете, сообщила «Новая газета». Надзорный орган потребовал от Афанасьева удалить запись, поскольку она содержит нецензурные выражения, заявил журналист в интервью КЗЖ. “Выходит, что и криминалитет, и власти хотят от меня одного и того же: а именно, самоцензуры, – сказал Афанасьев. – Ну и что с того, что журналисту угрожают убийством? Получается, что защитить нас некому».