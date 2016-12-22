Бизнес бывшего и нынешнего мэров Капана: Грант Маркарян и сын Локяна – пайщики

Hetq.am получил из 38-ой окружной избирательной комиссии декларации об имуществе и доходах бывшего и нынешнего мэров Капана – Артура Атаяна и Ашота Айрапетяна. Декларации были представлены в октябре этого года, перед выборами в органы местного самоуправления.

Бывший мэр Капана, член партии АРФ Дашнакцутюн Артур Атаян указал в своей декларации 16 единиц недвижимости, для измерения площадей которых потребовался бы калькулятор.

Армянское село с тюркским названием – всего лишь территория

Артур Атаян задекларировал два жилых дома – в Капане и селе Вардаванк. Площадь первого – 599 кв.м, второго - 102,9 кв.м. В Капане у Атаяна имеется также квартира площадью 82,9 кв.м. Бывший мэр задекларировал и четыре строения – в Капане, Вардаванке и селе Ванек. Их общая площадь 556,1 кв.м. В Капане и Вардаванке бывшему мэру принадлежат 4 приусадебных земельных участке, общая площадь которых составляет свыше 8000 кв.м.

Фото с фейсбуковской страницы Атаяна

В декаларации Артура Атаяна записаны также четыре земельных участка сельскохозяйственного и иного назначения общей площадью 4,2 га.Земли находятся в селах Ванек и Вардаванк. В Ванеке у Атаяна имеется и бассейн.

Несмотря на то, что Вардеванк носит это название уже 10 лет, а в средневековье здесь была построена армянская церковь, есть армянские кладбища 13-17 вв., развалины древнего памятника Путхач, в декларации Атаяна село указано под старым тюркским названием – Гёдаклу.

Бывший мэр Капана задекларировал также два автомобиля – “ВАЗ-21214” выпуска 2005 г. и “Toyota Land Cruiser 200 4.0” 2012 г. Рыночная стоимость «Toyota» – около 25 млн драмов. У Артура Атаяна имеются и денежные средства - 60 млн драмов и 40 тыс. долларов.

Бывшему мэру принадлежит также весь пакет акций ООО “Арт Шейпинг”. Собственностью этой компании, а значит собственностью Атаяна, является гостиничный комплекс “Феникс”. Здесь действуют ресторан, кафе, гостиница, бассейн, спортзал, СПА-центр и другие службы.

Известняковый бизнес и Дашнакцутюн

Артур Атаян – один из основателей ООО “Вайбл”, занимающегося переработкой известняка. До недавнего времени он был владельцем 50% компании и ее директором.

В январе-сентябре 2016 г. Атаяна получил в компании “Вайбл” зарплату в размере 4 млн 984 тыс. драмов, дивиденды в размере 105 млн драмов, а также 52 млн драмов в виде займа и 432 тыс. драмов от сдачи в аренду недвижимости. В сентябре бывший мэр Капана отчуждил принадлежавшие ему акции компании, получив в результате этой сделки 201 млн 369 тыс. драмов. Акции Атаяна приобрели жительницы Еревана Лусине Аракелян и Лиана Саакян – каждая по 25%.

22 сентябя 2015 г. по 25% акций ООО “Вайбл” приобрели также член Бюро АРФД Грант Маркарян и Сергей Локян, беспартийный сын министра территориального управления и развития РА, члена партии Дашнакцутюн Давида Локяна.

Фото с блога Г.Маркаряна

Согласно одному из документов финансового аудита компании, в 2013 г. активы ООО “Вайбл” составили свыше 1 млрд 250 млн, а валовая прибыль – 460 млн драмов.

Артур Атаян по специальности экономист-финансист. С 1991 г. является членом АРФД, занимал ответственные посты в городских и областных структурах партии. В 1995 г. был выдвинут кандидатом в депутаты Национального Собрания. Член совета Торгово-промышленной палаты РА, был председателем совета Сюникского филиала ТПП.

Много имущества, мало денег

Действующий мэр Капана Ашот Айрапетян задекларировал 9 единиц недвижимости: два земельных участка в Ереване, три земельных участка в Капане, там же одна квартира, одно здание, один жилой дом и территория.

Фото с фейсбуковской страницы А.Айрапетяна

В разделе “Доходы” мэр указал зарплату в размере 3,4 млн драмов. Он задекларирвал и денежные средства в размере 1,4 млн драмов. Айрапетяну принадлежат 100 акций ООО “Леварюс”. Эта компания сотрудничает со страховой компанией “Инго Армения”, являясь ее агентом.

Мэр занимается также производством окон и дверей.