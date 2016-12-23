В основном “плохо” и “удовлетворительно”: результаты опроса о 100 днях деятельности премьер-министра РА

13 сентября этого года премьер-министром Республики Армения был назначен Карен Карапетян, который стал 14-м главой правительства страны. Несколько дней назад истекли сто дней деятельности Карапетяна на этом посту.

В ходе сегодняшнего обсуждения на тему “100 дней премьер-министра РА” действующий в Армении Антикоррупционный центр “Транспаренси Интернешнл” представил результаты опроса в социальной сети “Фейсбук”, в котором приняли участие 653 пользователя.

На вопрос: как Вы оцениваете 100 дней деятельности премьер-министра РА? - большинство (34.5%) ответило “удовлетворительно”, остальные – “плохо”. Отличную оценку дало незначительное число респондентов.

На второй вопрос: как Вы оцениваете шаги премьер-министра РА по повышению эффективности государственных расходов? – большинство (32.8%) ответило “плохо”, значительная часть – “удовлетворительно”. Отличную оценку шагам премьера в этом направлении дало небольшое число участников опроса.

Третьим вопросом респондентам было предложено оценить шаги премьер-министра РА по улучшению бизнес-среды. На этот вопрос большинство (30.6%) ответило “плохо”.