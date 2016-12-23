Карен Карапетян: «Сфера ИТТ может быть тем локомотивом, который изменит и экономику, и среду, и культуру»

Под председательством Премьер-министра Карена Карапетяна в Правительстве сегодня состоялось очередное обсуждение вопросов развития сферы информационных и телекоммуникационных технологий (ИТТ).

Главе Правительства представили детали обобщения предложений касательно краткосрочного и долгосрочного развития и хода разработки программ сферы ИТТ. Было сообщено, что в настоящее время в этом направлении идут обсуждения в рамках совместной рабочей группы заинтересованных ведомств и представителей сферы.

Карен Карапетян отметил важность сотрудничества государства и частного сектора в деле обеспечения прогресса сферы и увеличения числа людей, имеющих образ мышления и гражданскую позицию как у представителей сферы ИТТ. «Я связываю с вами очень большие надежды: вы можете быть тем локомотивом, который изменит и экономику, и среду, и культуру», - отметил Глава Правительства и выразил готовность содействовать всем конструктивным инициативам.

Планируется в середине января 2017 года представить Премьер-министру результаты работ и пакет предметных программ с конкретными мероприятиями.