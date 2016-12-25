Григор Григорян: “ГСБПП не может действовать без лаборатории”

29 сентября премьер-министр Карен Карапетян сообщил членам правительства о проведении встречи с представителями Союза потребителей и предпринимателями, с которыми довольно долго беседовал о деятельности Государственной службы безопасности пищевых продуктов (ГСБПП). Учитывая высказанную участниками встречи озабоченность некоторыми проблемами, премьер поручил министру сельского хозяйства Игнатию Аракеляну изучить вопрос, сделав акцент на необходимости наличия в составе управления ламборатории с независимым статусом.

Бывший начальник ГСБПП Григор Григорян считает, что поручение премьер-министра об отделении Республиканского центра ветеринарно-санитарных и фитосанитарных лабораторных услуг (РЦВСФСЛУ) от Госслужбы безопасности пищевых продуктов имеет свою предысторию и свои предпосылки. По словам Григоряна, поручение главы правительства было отдано после встречи с предпринимателями, когда некоторые из них выразили недовольство работой ГСБПП, в частности необъективностью лабораторных исследований.

Появившиеся в последнее время разговоры о том, что лаборатория должна быть отделена от инспекции и действовать независимо, бывший начальник ГСБПП обуславливает кадровыми изменениями, произведенными новым руководителем. Некоторые уволенные сотрудники заявили об упущениях в работе, отметив необходимость отделения ГСБПП от Республиканского центра ветеринарно-санитарных и фитосанитарных лабораторных услуг.

“Они утверждают, что служба развалена. Я бы не стал давать такую оценку, поскольку если служба плохо выполняет свои обязанности, если лаборатория работает субъективно, почему последние пять лет никто об этом не говорил?” – заметил Г.Григорян.

Он утверждает, что в настоящее время нужно предпринимать шаги по повышению эффективности деятельности инфраструктур и лаборатории и только после этого решать, стоит осуществлять изменения или нет.

Григор Григорян заверил, что лаборатория выполняет очень важную и серьезную работу в масштабе всей страны.

“Отделять подобного рода сеть от службы значит развалить службу. ГСБПП не может действовать без лаборатории, не будет смысла. Вся работа лаборатории состоит в том, чтобы помогать и обосновывать профессиональную точность решений, принимаемых должностными лицами ГСБПП”,- добавил Г.Григорян.