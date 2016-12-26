Недоношенным новорожденным детям больше не грозит слепота

Два года назад в Ереване был основан Центр по предотвращению детской слепоты. Занимающийся подготовкой армянских специалистов офтальмолог из Лондона Чен Вонг уверяет, что достижения армянских врачей в деле предупреждения детской слепоты посчитали бы желаемым результатом во многих развитых странах мира. “У недоношенных новорожденных детей развиваются болезни, которые приводят к слепоте. Раньше таких проблем не возникало, потому что недоношенные дети не выживали, а сейчас остающимся в живых новорожденным нужна помощь”,- рассказала директор армянского офиса благотворительной организации “Армянский офтальмологический проект” Нуне Егиазарян, представляя историю создания Центра по предупреждению детской слепоты.

По словам директора, многие страны, в том числе США, уже преодолели те проблемы, с которыми наша страна столкнулась к концу 2000-го года. Благотворительная организация “Армянский офтальмологический проект” была основана в 1992 г. американским врачом армянского происхождения Роджером Оганесяном. В 2010 г. вместе с детской больницей Лос-Анджелеса они начали осуществлять Национальную программу по предупреждению, ранней диагностике и лечению ретинопатии недоношенных (РН) новорожденных детей. “Мы обследовали детей и выделяли тех, у кого была угроза нарушения зрения. Каждый год мы обследуем около 1000 детей, и тем, у кого болезнь прогрессировала, врачи проводили лазерную операцию. В дальнейшем, если болезнь не отступала, мы отправляли этих детей в Санкт-Петербург для проведения операции”,- рассказала Нуне Егиазарян.

Министерство здравоохранения поставило перед организацией задачу: армянские дети должны оперироваться в Армении. В 2014 г. при сотрудничестве с Агентством по международному развитию США (USAID) АОП основал Центр по предотвращению детской слепоты. Задача Центра заключается в создании и наращивании определенного потенциала в офтальмологии с целью оказания помощи детям из Армении и из-за рубежа в борьбе со слепотой.

В 2014 г. АОП пригласил в Армению доктора Чен Вонга, работающего в Лондоне (Moorfields Eye Hospital and Royal Free London Hospital). Чен Вонг с большой готовностью согласился выполнить эти операции и подготовить армянских специалистов.

С 19 по 21 декабря доктор Вонг вновь провел операции в Центре. Это его девятый приезд в Армению за два года. “Я продолжаю передавать свой опыт медперсоналу Центра, чтобы они могли лечить детей, имеющих редкие проблемы со зрением, и, конечно, лечить детей с проблемами зрения. Два с половиной года назад Роджер Оганесян (речь идет о директоре Фонда “Армянский офтальмологический проект”. – С.П.) благодаря своей харизматичной натуре сумел воодушевить меня и привезти в Армению, чтобы я обеспечил лечение недоношенных новрожденных детей с ретинопатией. Сюда меня привело и сотрудничество с врачом детской больницы Лос-Анджелеса Томасом Ли. Запланированный тогда единичный приезд в дальнейшем стал девятым. Мы поставили цель оказать детям, вовлеченным в “Армянский офтальмологический проект”, расширенные услуги – от медобследования до серьезных операций. Центр по предотвращению детской слепоты – один из уникальных. До недавнего времени в Армении и других странах региона не было возможности лечить детей с проблемами зрения, поэтому часть из них лишалась зрения. Основная цель моих визитов – подготовить медперсонал до такого уровня, чтобы необходимости в моих приездах в Армению уже не было. И я уже очень близок к этой цели.

Команда армянских врачей приобрела большой опыт. Вот один из свежих примеров. Вчера мы вылечили шестилетнего малыша, который приехал из соседней страны. Его родители были в отчаянии, так как не знали, что ждет их ребенка. Здесь они смогли получить необходимое лечение и узнать, что ждет их малыша.

- Что Вас связывает с Арменией?

- Кябаб, армянский кофе и коньяк.

- А если серьезно?

- Очень теплый прием со стороны армян и готовность приобретать знания. Это помогает мне продолжать свою работу в Армении. Здесь команда готова приобретать знания и не только лечит детей, но и работает с семьями, что дает возможность принимать решения, касающиеся малышей. Я это очень ценю. В Армении мы уже имеем прекрасно сформированную команду специалистов. Важное значение имеют технические навыки, которые есть у местного персонала. Не менее важна и способность команды врачей принимать правильные решения в процессе лечения.

- Но Вы продолжаете контролировать работу медперсонала.

- Потому что не могу без кябаба и кофе.

- В Армении много недоношенных детей с ретинопатией?

- Программа первичного обследования зрения недоношенных детей в Армении была внедрена в 2010 г. И начиная с этого времени было обследовано свыше 12.000 детей. После этого 5% была проведена лазерная операция с целью предупреждения дальнейших опасных процессов. 5% от этого числа стоит перед угрозой слепоты. Цифра, на первый взгляд, небольшая, но среди 10.000 она не такая маленькая. В лондонской больнице, где я работаю, дети с такими проблемами приезжают со всей Великобритании. Я могу передать свой богатый опыт армянским коллегам. Повезло тем, кто может приобщаться к этому опыту. Операция ретинопатии у недоношенных новорожденных – самая сложная из офтальмологических операций. Могу сказать, что это “айсберг” операций, хотя и остальные связаны с не менее сложными проблемами.

В 2016 г. в Армении не было обнаружено ни одного случая расслоения сетчатки глаза у детей, что потребовало бы проведения сложной операции. Во многих развитых странах мира это считалось бы желаемым результатом. Необходимо правильно организовать лечение детей, чтобы дело до этого не дошло. А если все же доходит, то нужно выявить и сделать лазерную операцию.

- Какой процент составляют Ваши успехи в процессе лечения?

- Около 70% больных больше не имеют проблем.

- Что является для офтальмологов более серьезной проблемой – врожденная или приобретенная слепота?

- Думаю, слепота бывает в основном приобретенной. Это зависит от возрастной группы. Прежде всего она проявляется у недоношенных новорожденных и у детей до восьми лет, когда развивается связь между мозгом и глазами. То есть когда ребенок с помощью зрения начинает учиться и воспринимать свое окружение. Если ребенок слепнет, он остается незрячим на всю жизнь. Дети, которые ослепли в младенчестве в процессе адаптации к этой состоянию воспринимают больше, чем люди, потерявшие зрение в 50 лет.

На первом снимке: врачи Чен Вонг и Тадевос Ованнисян

Фото: Нарек Алексанян