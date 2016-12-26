Армен Амирян подвел итоги уходящего года и представил программы на будущее

Министр культуры Армен Амирян на сегодняшней пресс-конференции подвел итоги уходящего года. Министр, в частности, сообщил о новой инициативе, которая предусматривает изменение всей системы финансирования и поддержки книгоиздательства.

“Если раньше мы оказывали содействие современным писателям и издателям, оплачивая 50 процентов расходов на издание книги, то сегодня “правила игры” изменились: мы предлагаем издателям и писателям купить уже изданную книгу и не продавать ее на рынке, а раздать библиотекам, школам, действующим в Диаспоре структурам”,- отметил министр.

Минкульт выступил с еще одной инициативой: с начала года стартует телевизионная передача, в которой примут участие пять издателей, 30 представителей интеллигенции и 15 писателей, каждый из которых представит по одному произведению.

В результате открытого голосования издатели выберут пять произведений для издания, еще пять произведений выберут представители интеллигенции, и эти икниги будут изданы государством в рамках программы содействия книгоиздательству.

Кроме того, в будущем году предусматривается создать для музеев аудиопрограммы, виртуальные и визуальные системы, которые можно будет загрузить посредством мобильного приложения и ознакомиться с представленными экспонатами, прочитать и послушать информацию о них на десяти языках.

Самой интересной программой 2017-го года, по мнению министра, является единая электронная билетная система, благодаря которой можно будет с помощью мобильного приложения приобрести электронные билеты, находясь в любой точке мира.