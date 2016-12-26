В Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего евразийского экономического совета

Президент Серж Саргсян сегодня в Санкт-Петербурге принял участие в заседании Высшего евразийского экономического совета.



В стартовавшем в здании президентской библиотеки имени Б.Ельцина заседании из руководителей других государств-членов ЕАЭС принимали участие Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Кыргызстан Алмазбек Атамбаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин. На заседании присутствовал также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.



Президент принимающей стороны - Российской Федерации, Владимир Путин, прежде чем приступить к повестке дня заседания, приветствовал присутствующих в северной столице России, кратко сказал о проделанной в рамках Союза по ряду направлений работе, принятых важнейших решениях, а также о перспективных программах развития. Президент РФ выразил надежду, что результаты сегодняшней встречи ещё более стимулируют экономическое взаимодействие государств-участников в рамках ЕАЭС.



В начале заседания главы государств выразили Президенту РФ соболезнования в связи с вчерашней авиакатастрофой в Сочи российского самолёта ТУ-154 и многочисленными жертвами.

Согласно регламенту, заседание вёл президент председательствующей в организации страны - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В ряду вопросов повестки президенты государств-членов обсудили и подписали соглашение о таможенном кодексе Евразийского экономического союза, решения об основных направлениях интеграции в рамках ЕАЭС, и об общем рынке услуг Союза. Наряду с другими вопросами по итогам заседания подписаны соответствующие решения о развитии в формате ЕАЭС сотрудничества с Ираном, Индией, Египтом, Сингапуром, а также о международной деятельности Евразийского экономического союза в 2017г.



С 2017 года пост председателя в Организации переходит к Республике Кыргызстан.