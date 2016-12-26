Премьер-министр пригласил на новогодний прием представителей СМИ

Премьер-министр Карен Карапетян по случаю праздников Нового года и Рождества сегодня пригласил представителей средств массовой информации на праздничный прием, который состоялся в зале заседаний Правительства РА.

Глава Правительства поздравил представителей СМИ с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелал тепла, мира и любви их семьям. «Надеюсь, что у вас будет возможность на Новый год вместе со своими родственниками, членами ваших семей, друзьями собраться, высказать много хороших слов, добрых пожеланий, и чтобы все эти пожелания исполнились. Желаю, чтобы после новогодних праздников вы все вернулись к работе, с оптимизмом смотря в завтрашний день, были нетерпимы и в хорошем смысле агрессивны в своей работе, при выполнении своих функций и миссии. Не скрываю, что мы ожидаем от вас и критики, и советов, и предложений, но очень заинтересованы, чтобы все это было конструктивным, прикладным, предметным и делалось профессионально. И просьба: старайтесь в критике не использовать личных оскорблений, ярлыков. Поздравляю и желаю хорошего года», - отметил Премьер-министр.

За постоянное внимание к деятельности Правительства Республики Армения и ее освещение Карен Карапетян наградил ряд представителей СМИ сувенирами от Премьер-министра Республики Армения – часами и поощрил благодарственными грамотами Премьер-министра Республики Армения.