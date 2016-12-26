Президент Серж Саргсян в Санкт-Петербурге принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

После состоявшегося сегодня в северной столице Российской Федерации Санкт-Петербурге заседания Высшего евразийского экономического совета состоялась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в которой вместе с президентами Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана принял участие Президент Серж Саргсян.



Главы государств-членов Организации обсудили актуальные международные проблемы и вызовы, текущую деятельность Организации и планы на будущее.



По причине отсутствия Президента Беларуси и обусловленного этим отсутствия кворума, вопрос назначения Генерального секретаря ОДКБ отложен до следующей сессии Совета коллективной безопасности Организации, которая состоится в апреле будущего года.