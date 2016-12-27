Арцвик Минасян: “В Араратской долине проблема водных ресурсов стоит настолько остро, что все остальные вопросы имеют третьестепенное значение”

На наблюдательных пунктах мониторинга подземных источников в Араратской долине наблюдаются значительные изменения. Благодаря бюджетным средствам, выделяемым с 2014 г. на сохранение подземных вод, здесь проводятся работы по ликвидации и консервации незаконных скважин. Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции министр экологии Арцвик Минасян. По его словам, в результате этих работ в 2016 году было сэкономлено 5378.5 л/сек.

В уходящем году ГНКО “Центр гидрогеологического мониторинга” провел мониторинг наблюдательных пунктов национальных и специальных сетей, который показал, что в результате работ по консервации в зоне воздействия наблюдаются повышение уровня и стабилизация подземных источников.

На вопрос журналистов, законсервированы и ликвидированы ли скважины, принадлежащие высокопоставленным чиновникам, например бывшему премьер-министру Овику Абрамяну или его брату, Арцвик Минасян ответил: “Независимо от того, кому принадлежат эти скважины, для нас важное значение имеют два принципиальных вопроса: законна ли эксплуатируемая скважина и удовлетворяет ли она тем стандартам результативности, которые прписаны в плане управления. Уверяю вас, что все процессы осуществляются независимо от того, кому принадлежит скважина или какой статус имеет ее владелец. Потому что проблема водных ресурсов, особенно в Араратской долине, стоит настолько остро, что все остальные вопросы имеют третьестепенное значение”.