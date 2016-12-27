Вторник, 27 декабря

Экология

“Прошу вас, не толкайте меня на незаконные шаги, я на это не пойду” - Арцвик Минасян об Амулсарском месторождении



Министр экологии Арцвик Минасян сегодня подвел итоги 2016 года и коснулся вопроса об эксплуатации Амулсарского месторождения. Министр призвал рассматривать все вопросы в правовой плоскости, поскольку только в этом случае можно иметь прописанное в Конституции правовое государство.  

“Все процессы, которые осуществлены в нашей стране, в том числе проведенная на данный момент экспертиза, получили положительное заключение. Я неоднократно говорил о том, что как человек, уважающий и руководствующийся Конституцией, буду действовать исключительно в рамках закона. Если есть правовое основание для пересмотра заключения, мы готовы обсудить. Но с другой стороны нельзя постоянно затрагивать тему без учета пакета, пересмотренного в соответствии с правовыми оснвоами, так как в результате мы наносим ущерб инициативам, связанным с экологическими программами”,- заявил министр.  

Вместе с тем Арцвик Минасян отметил, что та система экспертизы, которая сегодня действует в Армении, несовершенна, поэтому ее необходимо поднять на такой уровень, чтобы общественность не выражала сомнение.  

Журналистов интересовал следующий вопрос: если в системе экспертизы имеются недочеты и упущения, почему нельзя приостановить реализацию Амулсарского проекта? На это министр еще раз отметил, что для этого необходима правовая основа.

“Прошу вас, не толкайте меня на незаконные шаги, я на это не пойду. Если есть требование, просьба, предложение, я готов в рамках закона обсудить и дать им ход. На данный момент ничего такого нет. Во-вторых, когда я говорю о неудовлетворительной системе экспертизы, я имею в виду, что необходимо системное решение. К Амулсару или какой-либо другой программе это никакого отношения не имеет”,- сказал министр.   

По его словам, экспертизу можно объявить недействительной, если в процессе реализации проекта появятся отклонения от предусмотренной программы.  

“На данный момент месторождение не эксплуатируется, а вы сразу требуете приостановить программу или объявить ее недействительной. На каком правовом основании?” – поинтересовался А.Минасян.   

Он отметил, что одной из важнейших задач является внедрение экологической страховой системы. “Лидиан Армения” осуществит эту задачу по собственной инициативе, добавил Арцвик Минасян.  

 


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