Что ждет содержащихся в неволе животных

В правительство представлен проект решения об условиях содержания в общественных заведениях или частными лицами животных, занесенных в Красную книгу. Это решение позволит осуществлять контроль за такими животными и в случае необходимости организовать их перевозку в соответствующие места. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр экологии Арцвик Минасян, отвечая на вопрос Hetq.am, почему этот вопрос обсуждается уже три года, однако решения до сих пор нет.

По словам министра, обсуждается также возможность создания системы разрешений, предусматривающей наличие необходимых минимальных условий и гарантий содержания животных.

“Если кто-то держит у себя медвежонка, то мы в первую очередь должны констатировать, что на данный момент это как минимум незаконное действие. Необходимо предложить такую систему, при которой желающие содержать диких животных в полусвободных или свободных условиях, обязательно должны обеспечить минимальные требования безопасности, сохранения здоровья, получить разрешение, чтобы Министерство экологии могло проводить постоянный мониторинг”,- пояснил Арцвик Минасян.

Касаясь международной торговли животными, в которой участвует и Армения, министр отметил, что этот вопрос тоже требует урегулирования, поскольку по сравнению с законодательствами ЕАЭС, Евросоюза, а также международной конвенцией (CITES) в Армении действует более мягкий режим, и торговля животными осуществляется достаточно свободно.

“Мы глубоко убеждены в том, что этот режим должен быть изменен, то есть усилен как по части диких животных, так и по части международной торговли и импорта и экспорта животных”,- отметил министр.

Доставка в Армению любого дикого животного сопровождается документами о его происхождении, однако механизмы идентификации отсутствуют, сказал Минасян.

“Те животные, которые занесены в международную Красную книгу, однозначно должны быть идентифицированы. Это может быть сделано с помощью чипа или других технических средств. Свободный режим можно сохранить для тех животных, в отношении которых нет подобных требований, но опять-таки необходимо использовать определенные действия по идентификации”,- добавил глава Минэкологии.

Арцвик Минасян также сообщил, что определенного прогресса в этом вопросе можно будет добиться к середине 2017 г. В процесс вовлечены различные организации, фонды, в том числе Ереванский зоопарк.