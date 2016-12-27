В этом году мэрия Еревана потратит на новогодние мероприятия 39 млн драмов против 18 млн в прошлом году

Мэрия Еревана выделила 39 млн драмов на организацию новогодних и рождественских праздников в 2017 году

Утверждения вице-мэра Арама Сукиасяна о сокращении бюджета новогодних мероприятий означали, что будет выделено всего на 1,5 млн драмов меньше.

В прошлом году установка главной елки и проведение четырех концертных программ обошлись примерно в 40 млн 510 тыс. драмов. В этом году с целью сокращения финансовых средств будут организованы два праздничных мероприятия. Но если в прошлом году на это количество концертов было потрачено 18 млн драмов, то в этом году – 39 млн. Получается, что число мероприятий сократилось в два раза, а бюджет на их проведение – на 1,5 млн драмов.

Согласно заключенному договору, 31 декабря у главной елки должен состояться 2,5-часовой праздничный концерт с участием армянских эстрадных певцов и диджеев, который завершится 3-минутным фейерверком.

С этой целью должна быть построена сцена, доставлены сценические конструкции, звуковое и световое оборудование.

5 января на площади Свободы будет организовано 2-часовое театрализованное новогоднее представление с участием детских коллективов, для которого также потребуются сцена, сценические конструкции, световое и звуковое оборудование.

Организатором мероприятий является ООО “Стейдж Дизайн”, которое, согласно данным госреестра, принадлежит инструменталисту Левону Пасодяну.

Отметим, что в прошлом году самая крупная сумма, которая была выделена из бюджета на новогодние мероприятия, составила 22 млн 510 тыс. драмов. Она была направлена на организацию торжественного зажжения огней на главной елке. В этом году такое мероприятие не состоялось.