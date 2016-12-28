В январе-ноябре выработка электроэнергии сократилась на 6,4%

В январе-ноябре с.г. в Армении было выработано 6.615 млрд кВт/ч электроэнергии, что по сравнению с тем же периодом 2015 г. меньше на 6,4%.

Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы РА.

Тенденция к сокращению объемов производства электроэнергии наблюдалась с начала года, однако наиболее значительный показатель был зарегистрирован в ноябре. В указанном месяце было произведено 623.2 млн кВт/ч электроэнергии, что на 7,4% меньше показателя того же периода 2015 г.

Напомним, что в 2015 г. в Армении было выработано около 7,8 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 0.6% превышало показатель 2014 г.