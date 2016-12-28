Квартиранты в собственном гараже

К дому Закарянов в селе Джрарат нас сопровождает сотрудник местной администрации. Открыв маленькую деревянную дверцу, мы увидели небольшое строение с низким потолком. Зашли в темный коридор и неожиданно столкнулись в дверях с седоволосой женщиной. Белла (так звали хозяйку дома) гостей не ждала. Рядом с печкой стоял жестяной таз, в котором она купала 9-летнюю внучку.

“Коммунальных удобств у нас нет, купаемся в доме”,- объяснила хозяйка и сразу принялась убирать принадлежности для купания. Потом, увидев видеокамеру, растерялась и села на обшарпанный диван. В сельской администрации нам рассказали, что Белла – женщина очень гордая, даже соседи не знают, как живет ее семья. Белла Закарян никогда ни у кого помощи не просила. Так она воспитала и своих внуков. В этом плане общаться с ней оказалось делом нелегким.

Вскоре, потирая замерзшие руки, в комнату вошел муж Беллы – Айрапет Закарян. “В чем дело?” – шепотом спросил 77-летний мужчина у жены и сел рядом с ней на диван.

Семья уже десять лет живет в гараже, который стал для них “домом”. Гараж, где сегодня живут пожилые супруги и трое внуков, в прошлом принадлежал им, но сейчас они здесь квартиранты.

Несколько лет назад сын Закарянов начал торговать мясом. Но бизнес на заладился, а он наделал кучу долгов. “Видя, как мой сын страдает, я решила: буду жить на улице, но не допущу, чтобы мой сын попал в беду. После этого я продала дом и вернула часть долгов”,- рассказала Белла, добавив, что полностью от долгов не избавились. По словам женщины, жизнь ее сына оказалась в опасности, кредиторы угрожали ему, поэтому единственным выходом стала продажа дома.

Закаряны продали дом жене участника арцахской войны. А та, узнав, что трое детей в возрасте от 9 до 12 лет могут оказаться на улице, разрешила им временно пожить в их бывшем гараже. Однако “временное” проживание длится уже 10 лет.

“За эти годы я ни к кому не обращалась, только дважды ходила в администрацию села. Староста помог нам. В этом году дрова купили на выделенные им деньги”,- отметила Белла.

Отцу детей из-за долгов пришлось уехать из страны, а мать серьезно больна и сейчас с целью лечения находится за рубежом у своих родителей. Заботу о трех детях взяли на себя дедушка и бабушка. Проблемы со здоровьем есть и у одного из внуков – Артака. Одноклассники собрали деньги на его лечение, но Белла вернула собранную сумму. Она не захотела причинять неудобства одноклассникам внука.

Дыхание Нового года в семье Закарянов пока не чувствуется. Правда, в помещении стоит украшенная елка, но делать покупки семья не спешит.

Бабушка и дедушка трех школьников ждут получения пособия и пенсий, чтобы создать в доме мало-мальски праздничную атмосферу. По словам Беллы, если в течение одного-двух они не получат деньги, то купят продукты в кредит.

Закаряны живут только на пенсию и пособие, поэтому расходы должны соответствовать получаемой им сумме.

“Я ни у кого денег не занимаю, сама содержу своих детей. Да, бывает так, что остаемся голодными, но стараемся обходиться тем, что есть”,- отметила пожилая женщина.

Она рассказала, что летом муж вяжет и продает веники. Это приносит дополнительный доход, благодаря которому покупают внукам школьные принадлежности и одежду. После продажи дома у Закарянов не осталось земельного участка, поэтому овощи и фрукты приходится уже покупать.

“Давление у меня 200, я не в состоянии работать, даже ради своих детей...” – говорит Айрапет Закарян.

По его словам, детям в основном нужны питание и одежда, но обеспечивать их в полной мере не удается. “Дети, они ведь не понимают, что денег нет, у них свои потребности…” - говорит дед.

В ходе всей нашей беседы дети молчали. Они с трудом поделились своими желаниями и мечтами. 11-летняя Белла сказала, что хочет стать учительницей, других желаний у нее нет. “Хочу пожелать своей семье здоровья и счастья…” – добавила девочка.

Фото и видео: Давид Банучян