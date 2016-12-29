Премьер-министр и посол США обсудили сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией

Премьер-министр Карен Карапетян принял Чрезвычайного и полномочного посла США в Армении Ричарда Милса. Собеседники обсудили различные вопросы армяно-американских отношений, обменялись мнениями касательно антикоррупционной политики в нашей стране и осуществляемого в этом направлении двустороннего сотрудничества.

Карен Карапетян коснулся деятельности Совета по борьбе с коррупцией, проинформировав, что планируется расширить круг представителей гражданского общества, что будет также способствовать обеспечению обратной связи с обществом. В борьбе с коррупцией Премьер-министр отметил большую важность изменения среды, порождающей коррупционные проявления и добавил, что озвучиваемые им на каждом заседании Правительства поручения, касающиеся улучшения бизнес-среды, предоставления услуг, выдачи лицензий, внедрения принципа одного окна в различных сферах и др., направлены на снижение коррупционных рисков.

Посол Милс в свою очередь отметил, что американская сторона готова продолжить помощь Правительству РА в направлении антикоррупционной политики, продлить срок направленного на борьбу с коррупцией двустороннего соглашения и счел необходимым наметить те конкретные шаги и программы, с целью реализации которых американская сторона готова выделить средства. Посол подчеркнул, что в борьбе с коррупцией по различным направлениям у Правительства есть достижения и одновременно отметил важность продолжения предметных реформ. По словам Ричарда Милса, США готовы также предоставить экспертную поддержку в деле осуществления судебно-правовых и налоговых реформ.

Премьер-министр Карапетян поблагодарил за сотрудничество и отметил, что Правительство в ближайшее время представит американским партнерам направления взаимовыгодного сотрудничества.