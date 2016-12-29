Карен Карапетян: “Мы создали систему, при которой работоспособный человек не имеет желания искать работу”

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Карен Карапетян, касаясь деятельности Министерства труда и по социальным вопросам, сказал, что это ведомство не должно выполнять те функции, которые выполняет хуже других.

По словам премьера, хотя министерство уполномочено решать вопросы труда и занятости, оно занимается решением сельскохозяйственных проблем, обучением бизнесу.

“Мы создали систему, при которой работоспособный человек не хочет искать работу и всячески стремится оказаться в поле социально необеспеченных. Поэтому количество получающих социальное пособие постоянно растет, и не факт, что эта помощь доходит до тех, кто в ней нуждается. Мы демотивировали желание людей работать или искать работу”,- отметил К.Карапетян.