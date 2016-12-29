В ходе сегодняшних боев погибли трое армянских военнослужащих – МО

В ходе боев рано утром 29 декабря на границе с Азербайджаном погибли трое армянских военнослужащих – старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян. Об этом сообщает Министерство обороны РА.

“Подразделения ВС Армении нейтрализовали наступательные действия азербайджанских войск. Противник отброшен, понеся потери погибшими и ранеными, в том числе на участке наших боевых позиций. К сожалению, во время боевых действий потери понесла и армянская сторона. При защите государственной границы РА погибли старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян.

Министерство обороны РА разделяет горечь тяжелой утраты и выражает соболезнование родным погибших.

Минобороны РА располагает неопровержимыми доказательствами нарушения азербайджанской стороной государственной границы РА. Всю ответственность за совершенную провокацию несет военно-политическое руководство Азербайджана”,- говорится в сообщении МО РА.