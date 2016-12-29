Компания “Армения вайн” освобождена от уплаты таможенных пошлин

Правительство одобрило заявку ООО “Завод “Армения вайн” на предоставление льготы в виде освобождения от уплаты таможенных пошлин при импорте технологического оборудования, его составных и комплектующих частей, сырья и различных веществ. Общая стоимость импортируемых товаров превышает 271 млн драмов.

Эти товары предназначены для производства вина и коньяка. Они не поставляются из стран-членов Евразийского экономического союза, поскольку не удовлетворяют необходимым компании техническим стандартам, говорится в проекте.