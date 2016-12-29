Заявление МИД Армении

Строжайшим образом осуждаем попытку диверсионного проникновения, предпринятого сегодня Азербайджаном на государственной границе с Арменией, повлекшую за собой человеческие жертвы. Выражаем наши соболезнования родным и сослуживцам погибших.

В условиях, когда еще не преодолен серьезнейший ущерб, нанесенный процессу урегулирования карабахской проблемы в результате апрельской агрессии Азербайджана против Арцаха, Баку прибегает к новой авантюре, грубо нарушая достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге договоренности и обязательство по разрешению вопроса мирными средствами. Так Баку отвечает на озвученное в Гамбурге министрами иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ четкое требование о неукоснительном соблюдении соглашений о прекращении огня от 1994-1995 гг.

Международное сообщество посредством сопредседателей многократно призывало сохранять режим перемирия, особенно в праздничные дни. Осуществив военную диверсию в преддверии Нового года и Рождества, Баку идет против общечеловеческой системы ценностей.

Международное сообщество, в первую очередь страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, незамедлительными шагами должны отрезвить потерявшее чувство реальности азербайджанское руководство, которое дерзким образом игнорирует и идет против призывов и требований посредников.