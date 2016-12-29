Противник потерял до семи военнослужащих – пресс-секретарь МО РА

Азербайджанская сторона потеряла до семи военнослужащих в ходе предпринятой рано утром попытке диверсинного проникновения недалеко от села Чинари. Об этом на своей страничке в социальной сети “Фейсбук” сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. В распространенном ранее официальном заявлении точное число жертв и раненых с азербайджанской стороны не указывалось.

Напоманим, что сегодня утром азербайджанские вооруженные силы предприняли попытку диверсионного проникновения на участке государственной границы Армении, расположенном к юго-востоку от села Чинари в Тавушской области. С армянской стороны погибли старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Григорян и Эрик Абовян.