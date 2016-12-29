МО РА: “В распоряжении ВС Армении имеются неопровержимые доказательства нападения азербайджанской стороны”

“После предпринятой сегодня утром провокации азербайджанская сторона, хранившая молчание в течение нескольких часов, выступила с официальным заявлением, в котором в присущем ей абсурдном тоне пытается переложить ответственность за произошедшее на армянскую сторону. Мы еще раз заявляем, что в распоряжении ВС Армении имеются неопровержимые доказательства нападения азербайджанской стороны”, - говорится в заявлении управления информации и по связям с общественностью Министерства обороны Армении.

Минобороны РА также официально заявило о том, что в результате провокации азербайджанская сторона понесла потери. Военнослужащие РА были убиты на месте несения службы. На этом фоне заявления о действиях армянской разведгруппы и пропавшем без вести азербайджанском военном носят абсурдный характер, говорится в заявлении.

“Министерство обороны РА подтверждает свою позицию относительно необходимости внедрения механизмов международного расследования с целью предотвращения провокаций и обеспечения контроля за неукоснительным выполнением международных обязательств по соблюдению перемирия”, - говорится в заявлении МО РА.