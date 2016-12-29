Сыну Гагика Бегларяна выделен земельный участок под строительство дьюти-фри на территории таможенного пункта в Баграташене

Правительство на своем сегодняшнем заседании приняло решение выделить ООО “Дьюти Фри Холдинг” земельный участок площадью 278 кв.м на территории Баграташенского таможеного пункта Комитета госдоходов.

Решение обосновано тем, что представленный проект даст возможность основать на территории таможни беспошлинный торговый зал, благодаря чему удастся повысить эффективность целевого использования земель. Ожидается, что это будет способствовать также росту объемов инвестиций и созданию рабочих мест.

Проект представил министр территориального управления и развития Давид Локян. Пресс-секретарь министра Карине Мангасарян сообщила Hetq,am, что это будет первый дьюти-фри на сухопутной границе Армении. До сих пор беспошлинные торговые залы действовали только в аэропорту.

Правительство еще 10 июня 2011 г. приняло решение разрешить председателю Комитета госдоходв заключить с ООО “Дьюти Фри Альянс” договор, по которому рядом с Мегринским таможенным пунктом (Сюникская область) должны были быть построены магазин беспошлинной торговли и складские помещения. Договор предусматривал выделить ООО “Дьюти Фри Альянс” без проведения тендера, сроком на 49 лет и с правом застройки 800 кв.м по адресу Майруги-4 в селе Карчеван Сюникской области. Однако в Мегри дьюти-фри не действует, отметила пресс-секретарь.

Получившее землю на территории Баграташенского таможенного пункта ООО “Дьюти Фри Холдинг” создано недавно. Компания была зарегистрирована 22 ноября. 50% ООО принадлежат Гранту Бегларяну, сыну бывшего министра транспорта и связи Гагика Бегларяна. Вторым владельцем компании является проживающая в Грузии Диана Мутафян.

ООО “Дьюти Фри Альянс” зарегистрировано в Армении с 2010 г. Его акционерами являются международные компании, в том числе “Дьюти Фри Холдинг Интернейшнл”.

Между тем из принятого правительством решения следует, что в Армении сухопутный дьюти-фри передается семье Бегларянов.