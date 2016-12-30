Арцрун Ованнисян: “За два дня жертвами авантюризма противника стали свыше десяти азербайджанских военнослужащих”

Минувшей ночью произошло логическое развитие провокации, совершенной накануне азербайджанской стороной: армянские подразделения предприняли карательные действия, в результате которых противник понес новые потери – четверо убитых. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Пресс-секретарь напомнил о том, что утром 29 декабря азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения в направлении армянских позиций, расположенных к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении, в результате чего потеряла убитыми до 7 человек.

“Фактически за два дня жертвами авантюризма противника стали свыше 10 азербайджанских военнослужащих. Министерство обороны Армении несколько раз подтверждало, что располагает неопровержимыми доказательствами больших потерь с азербайджанской стороны”, – написал Арцрун Ованнисян.