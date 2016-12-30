Премьер-министр посетил боевой опорный пункт: мы заинтересованы, чтобы вы гордились своей службой, исполнением своего долга

Премьер-министр Карен Карапетян по случаю праздников Нового года и Рождества посетил боевой опорный пункт N-ской воинской части Министерства обороны РА. Премьер-министр ознакомился с социально-бытовыми условиями военнослужащих, побеседовал об интересующих их вопросах за чайным столом. Карен Карапетян поздравил военнослужащих Армянской армии с наступающими праздниками и поблагодарил за самоотверженную службу. Премьер-министр отметил, что народ гордится нашими солдатами, которые с честью и ответственно защищают наши государственные страницы. Карен Карапетян почеркнул, что солдаты всегда находятся в центре внимания государства.

«У нас будет очень хорошая страна, никогда в этом не сомневайтесь, независимо от того, какие у нас есть трудности и проблемы. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы вы гордились своей службой, исполнением своего долга, потому что не может быть большего удовлетворения у любящего свою страну человека, если он служит своей стране. В течение своего трудового опыта я руководил большими и маленькими компаниями, жизнь была полегче, но если на этом месте я могу чувствовать себя удовлетворенным тем, что я правильно служу, то нет большей оценки, большего удовольствия, независимо от того, что бессонные ночи, тяжелые условия, редко есть возможность повидать семью».

В беседе с военнослужащими, коснувшись имевшей место накануне попытки проникновения диверсионной группы через армяно-азербайджанскую границу, Премьер-министр Карен Карапетян отметил, что личный состав на позиции ценой подвига и самоотверженности решил поставленную перед ним задачу, защитив границы страны. По словам Премьер-министра, уверенность и решительность стоящих на границе солдат постоянно передает положительные импульсы и обществу.

В завершение посещения боевого опорного пункта Карен Карапетян пожелал всем солдатам здоровья и мирной службы.