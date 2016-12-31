Новогоднее обращение Премьер-министра РА Карена Карапетяна

Дорогие соотечественники!

Сегодня так получилось, что я, будучи одним из вас, имею возможность и честь поздравить вас с Новым годом и Рождеством.

Сердечно поздравляю и желаю, чтобы в семье каждого из вас было тепло, светло и царила атмосфера любви.

В эти дни вместе с членами вашей семьи, родственниками, друзьями у вас будет возможность высказать друг другу много хороших слов, пожеланий, обнять ваших детей и внуков, чествовать родителей. Я надеюсь, что все высказанные друг другу пожелания обязательно сбудутся.

Желаю также, чтобы после новогодних праздников вы вернулись к повседневной жизни с оптимистичным настроем, с новой энергией взялись за работу и приняли участие в построении нашей страны, того будущего, о котором мы все мечтаем.

Обещаю вам, что Правительство, члены моей команды будут день и ночь беспрестанно работать, чтобы были максимально реализованы все те инициативы и программы, которые необходимы нашему народу.

Одно я знаю точно, что все это мы сделаем, и для этого необходимы желание, воля и оптимизм каждого из нас.

Дорогой народ!

Не будет такого момента, чтобы трудностей и проблем не было вообще. У всех стран и народов они неизбежны. Означает ли это, что мы должны из-за этих трудностей раздосадоваться и приуныть? Конечно нет! Наоборот, мы должны встать лицом к ним, решить их и идти вперед!

Впереди нас ждет тяжелая работа. Прошу вас не сомневаться, что мы искренни в своих устремлениях и пойдем до конца. Наш народ всегда объективен. И мы в свою очередь готовы выслушать любую критику и совет. Готовы вместе с вами, каждый день делая по шагу, ставя по камню, твердо идти вперед.

Мое самое большое доброе пожелание и желание, чтобы начиная с нового года мы смотрели в будущее увереннее и смелее.

В этот новогодний день желаю вашим очагам любви и тепла, а нашей стране – мира и благополучия.

Поздравляю с Новым годом и Рождеством, желаю всем вам хорошего настроения!