Премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян направил поздравительное послание Премьер-министру Грузии Гиоргию Квирикашвили по случаю праздника Святого Рождества.

В поздравительном послании говорится:

«Уважаемый господин Квирикашвили,

Поздравляю Вас и грузинский народ с праздником Святого Рождества, желаю мира, здоровья и благополучия. Хочу поблагодарить Вас за внимание, проявляемое к проживающей в Грузии армянской общине.

Уверен, что потенциал и сотрудничество двух дружественных стран будут способствовать постоянному развитию, укреплению армяно-грузинских отношений и приданию им нового заряда.

Благодаря нашей совместной работе нам удастся еще больше укрепить основанные на богатых традициях дружбы теплые связи между армянским и грузинским народами».