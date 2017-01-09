Борьба с коррупцией – только на бумаге

В январе-ноябре 2016 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года в Армении количество преступлений коррупционного характера увеличилось на 57. Такие данные опубликовала Национальная статистическая служба РА.

В свою очередь Антикоррупционный центр “Транспаренси Интернешнл” (АЦТИ) опубликовал данные Барометра мировой коррупции 2016 г., согласно которым 65% респондентов в Армении считают неэффективными предпринимаемые властями шаги в направлении снижения уровня коррупции. Наиболее коррумпированными воспринимаются госчиновники, налоговые органы и президент РА со своим аппаратом.

Как показал опрос 2013 г., наибольшую обеспокоенность вызывает низкий уровень желания людей участвовать в борьбе с коррупцией. 63% опрошенных считают, что их участие в этой борьбе ничего не изменит. Мало того, 67% отметили, что не сообщат о случае коррупции. Все это свидетельствует о существующем в обществе безразличии и недоверии к властям.

Совет по борьбе с коррупцией не является независимым органом

По решению правительства РА 19 февраля 2015 г. был создан Совет по борьбе с коррупцией. Его возглавил премьер-министр, а в состав Совета вошли министр-руководитель аппарата праительства, министры юстиции и финансов, генпрокурор, председатель Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц, представители оппозиционных парламентских фракций, председатель Общественного совета, представитель Союза общин Армении.

Было созвано несколько заседаний, на которых обсуждались вопросы борьбы с коррупцией, были предложены законодательные решения, однако ощутимых результатов до сих пор нет.

Одной из причин является то, что в Совет по борьбе с коррупцией вошли должностные лица, которые не внушают доверия обществу и не пользуются славой честных и добросовестных чиновников. Более того, пресса не раз писала о том, что у них есть бизнес-интересы и что они не могут эффективно бороться с коррупцией, поскольку их деятельность содержит высокие коррупционные риски. Так, члены семей бывшего премьер-министра и председателя Совета по борьбе с коррупцией Овика Абрамяна и бывшего министра финансов Гагика Хачатряна владеют рядом компаний. Они эксплуатируют или собираются эксплуатировать месторождения, импортируют различные товары, занимаются оптовой и розничной торговлей, что не может не мешать их деятельности. Hetq.am даже писал о том, что в супермаркете, принадлежащем жене Овика Абрамяна, покупателям не выдают кассовые чеки, а это означает уклонение от уплаты налогов в полном объеме. Но даже после этого ситуация не изменилась.

Вообще чиновник “не может” выявлять коррупцию или коррупционные риски, которые касаются лично его, членов его семьи или близких. Между тем гражданский сектор в Совете представлен недостаточно, что делает его работу неэффективной.

Новый глава правительства и новые чиновники пока не предпринимают действенных шагов по борьбе с коррупцией, поэтому их деятельности мы коснемся позже. А пока всего лишь отданы поручения и разработаны проекты законов.

Высокопоставленые должностные лица пользуются привилегиями

Часть законопроектов по борьбе с коррупцией касается высокопоставленных должностных лиц. В 2012 г. вступил в силу закон РА “Об общественной службе”, которым была предпринята попытка обобщить правила поведения (этический кодекс) высокопоставленных должностных лиц. Была создана Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц, которая занимается вопросами приема и публикации деклараций об имуществе и доходах вышеуказанных чиновников и взаимосвязанных с ними лиц, а также выявлением случаев нарушений ими этических норм и столкновений интересов.

За свою четырехлетнюю деятельность Комиссия не выявила ни одного случая столкновения интересов. Чиновники, умышленно или по ошибке представлявшие недостоверные декларации, а также те, которые вообще не декларировали свое имущество или декларировали его неполностью, не были привлечены к ответственности. То, что указанные в декларациях данные могут не соответствовать действительности, не исключает и председатель Комиссии Сирануш Саакян.Вместе с тем она отмечает, что у них нет механизмов проверки деклараций. Невыявление случаев столкновения интересов председатель Комисии обуславливает законодательными упущениями. Между тем даже имеющихся регулирований достаточно для возбуждения производства, однако Комиссия избегает подобных шагов.

Серьезные сомнения существуют и по поводу независимости Комиссии. Хотя по закону этот орган считается независимым, однако действует он в здании резиденции президента РА. Более того, со дня своего создания и до конца 2016 г. Комиссия финансировалась президентским аппаратом. В госбюджете 2017 г. финансирование Комиссии указано отдельной строкой, однако адрес базирования остался прежним – резиденция главы государства.

В 2016 г. правительство представило в Национальное Собрание проект закона “О внесении дополнения в Уголовный кодекс РА”, которым предлагается привлекать к ответственности незаконно разбогатевших лиц. Проект уже принят парламентом и вступит в силу с 1 июля 2017 г.

Проявлениями незаконного обогащения являются увеличение имущества и (или) сокращение обязательств лиц, обязанных представлять декларации об имуществе и доходах, в случаях, если имущество существенно превышает их законные доходы. Существенной считается сумма (стоимость), которая в пять тысяч раз превышает минимальную зарплату, установленную на момент совершения преступления.

Будут ли эти законодательные изменения претворены в жизнь, покажет время.