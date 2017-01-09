Два года в ЕАЭС: показатели экономики РА

Армения уже два года является членом Евразийского экономического союза.

Тем не менее, обсуждение вопроса о том, что дал ЕАЭС нашей стране, продолжается до сих пор. В первый год Армения не получила существенной выгоды от этого членства. Одним из наиболее объективных показателей ситуации является экспорт, точнее экспорт в Россию, поскольку с другими членами ЕАЭС Армения не имеет тесных торговых отношений. Согласно официальным данным, в 2015 г. объемы экспорта в РФ по сравнению с 2014 г. сократились на 26.5%. Наблюдалось также резкое сокращение объемов денежных трансфертов из России – более чем на 0,5 млрд долларов. Все это стало следствием ухудшения экономической ситуации в РФ. Оснований для оптимизма не дали и зарегистрированные в первый год показатели экономики РА.

Сложившуюся ситуацию руководители экономической сферы страны прокомментировали следующим образом: если бы Армения не вступила в ЕАЭС, положение было бы хуже. Однако ответы на вопросы: насколько хуже и не выиграла бы Армения больше от членства в Евросоюзе? – не были даны из-за отсутствия глубокого анализа и конкретных результатов. Противники же членства в ЕАЭС продолжают утверждать, что Армения выиграла бы от членства в ЕС, который бы распахнул двери, в частности, перед экспортерами.

Армения не блеснула своими экономическими показателями и в 2016-ом, хотя в плане экспорта все же был зарегистрирован определенный прогресс.

А теперь рассмотрим торговлю РА со странами ЕАЭС.

Торговля Армении со странами ЕАЭС

Когда Армения уже выразила желание присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (2013 г.), власти заявили, что это обеспечит широкий рынок в первую оченредь для армянских экспортеров и будет способствовать развитию местного производства. В то время в состав ЕАЭС входили Россия, Беларусь и Казахстан. Общая численность населения этих стран составляла 170 млн. В дальнейшем к структуре присоединилась Киргизия, и рынок увеличился до 180 млн.

В 2015 г. эти надежды не оправдались: экспорт из Армению в Россию сократился на 26.5%. Внутри структуры Армения имела активные торговые отношения только с Россией.

В 2016-ом наша страна добилась определенного прогресса, но с некоторыми оговорками. В январе-октябре 2016 г. РА экспортировала в страны ЕАЭС товаров на сумму 312.4 млн долларов, что на 54.7% больше проказателя 2015 г. Подавляющая часть экспорта пришлась на Россию – объемы выросли на 52.8%. Не будем, однако, забывать, что в 2015 г. показатель экспорта резко упал, а это означает, что заметный рост экспорта в нынешнем году обусловлен сравнением с упавшим показателем.

Данные Евразийской экономической комиссии

Что касается импорта, то за истекший период Армения импортировала из ЕАЭС товаров на сумму 835.3 млн долларов. Рост составил 5.4%. Подавляющая часть импорта приходится на Россию.

Таким образом, в течение двух лет членства в ЕАЭС Армения поддерживала активные торговые отношения только с Российской Федерацией. В этом плане присоединение к данной структуре нашей стране ничего не дало.

В целом, согласно данным НСС РА, в январе-октябре 2016 г. объемы экспорта из РА выросли на 19.8%, а импорт сократился на 0.3%.

Непонятный 10-процентный рост и реальность

После членства в ЕАЭС темпы экономического развития Армении замедлились. Между тем на состоявшейся в августе 2016 г. встрече президентов РА и РФ Сержа Саргсяна и Владимира Путина было сделано примечательное, но вместе с тем неожиданное заявление об экономике Армении. В своем выступлении Путин отметил, что после членства в ЕАЭС ВВП Армении вырос на 10%. Это стало настоящей головоломкой для армянских экономистов и просто интересующихся данной сферой лиц, поскольку им так и не удалось выяснить, с помощью каких расчетов был получен 10-процентный рост. В этом случае напрашивается еще один вопрос: в какой степени экономический рост РА обусловлен членством в ЕАЭС?

Согласно госбюджету, в 2016 г. рост реального ВВП в Армении прогнозировался на уровне 2.2%. Однако имеющиеся данные дают основание предпологать, что этот показатель должен был быть куда более скромным. Данные НСС РА свидетельствуют о том, что в первом квартале 2016 г. по сравнению с тем же периодом предыдущего года рост ВВП составил 4.3%, во втором – 1.6%, а в третьем произошел спад сразу на 2.6%.

Напомним, что в 2015-ом экономический рост в РА составил 3%, в 2014-ом - 3.5%. Показатель этого года будет намного ниже.

Вместе с тем тенденцию к спаду демонстрирует и показатель экономической активности (ПЭА), близкий к показателю роста ВВП. По последним данным, в январе-ноябре 2016 г. по сравнению с тем же периодом предыдущего года ПЭА вырос на 0.6%.

Трансферты и инвестиции

С членством Армении в ЕАЭС тесно связаны также денежные переводы и инвестиции. В прошлом году ООО “Аваг Солюшнс” представило аналитическое исследование на тему “Оценка отдельных проявлений воздействия членства в ЕАЭС на экономику РА по результатам первого полугодия 2015 г.”.

Исследование было проведено с учетом показателей экспорта, импорта, иностранных инвестиций и денежных переводов в РА.

В 2015 г. сумма отправленных в Армению денежных трансфертов составила свыше 1.6 млрд долларов, что меньше показателя 2014 г. примерно на 0.5 млрд долларов, или на 23%. Трансферты только из России составили более чем 1 млрд долларов, что по сравнению с 2014 г. меньше на 0.5 млрд долларов, или более чем на 35%.

Сокращение объемов трансфертов продолжалось и в 2016 г., но уже более медленными темпами. По данным ЦБ РА в январе-ноябре 2016 г. физическими лицами в Армению было отправлено 1.32 млрд долларов, что на 141.5 млн долларов, или примерно на 10% меньше показателя того же периода 2015 г. При этом трансферты только из РФ составили 803 млн долларов, что меньше на 117 млн долларов, или почти на 13%. Параллельно притоку переводов из РФ в РА увеличился отток переводов из РА в РФ.

Остальные страны ЕАЭС ни в плане трансфертов, ни в плане инвестиций существенной роли не играют.

Фото с официального сайта Евразийской экономической комиссии