Обсуждены перспективы трехстороннего сотрудничества Армения-Иран-Туркменистан

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял Чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Сейеда Казема Саджади и Чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Республике Армения Мухаметнияза Машалова.

Приветствуя гостей, Премьер-министр отметил, что высокий уровень политических отношений Армении с Ираном и Туркменистаном дает возможность для большего углубления двусторонних экономических связей, а также экономического сотрудничества в трехстороннем формате.

«Мы заинтересованы в развитии трехстороннего экономического взаимодействия Армения-Иран-Туркменистан. У нас есть возможность увеличить рост товарооборота между нашими странами, и эта встреча в первый рабочий день 2017 года свидетельствует о важности, придаваемой нашему сотрудничеству», - отметил Глава Правительства.

Послы Ирана и Туркменистана поздравили Премьер-министра РА и армянский народ с Новым годом, отметив, что правительства их стран придают важное значение расширению отношений с Арменией и готовы обсудить дальнейшие шаги в этом направлении.

На встрече были обсуждены, в частности, возможности и перспективы развития трехстороннего сотрудничества в сфере энергетики. Были затронуты вопросы, касающиеся поставок энергоресурсов и совместных проектов. В результате обмена мнениями стороны достигли договоренности о формировании совместной рабочей группы и предметном обсуждении конкретных программ. Поблагодарив послов за их позиции, Карен Карапетян также отметил важность активной работы межправительственных комиссий, являющихся эффективными площадками для воплощения в жизнь представляющих взаимный интерес вопросов и инициатив.

Премьер-министр Карен Карапетян выразил соболезнования Чрезвычайному и полномочному послу ИРИ в РА в связи с кончиной бывшего Президента Ирана Али Акбара Хашеми Рафсанджани.