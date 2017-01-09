Депутат Мушег Петоян получает дивиденды от малой ГЭС “Артик 1”

Окружная избирательная комиссия номер 36 предоставила Hetq.am деклрации об имуществе и доходах двух кандидатов на пост мэра Артика на прошедших 2 октября прошлого года выборах в органы местного самоуправления – Мхитара Варагяна и Мушега Петояна.

Еще в 2012 г. Петоян, будучи кандидатом в депутаты Национального Собрания РА, задекларировал 10 единиц недвижимости и 7 автомобилей. Спустя четыре года количество единиц недвижимости в декларации Петояна уменьшилось, но вместе с тем появились новые дивиденды.

В прошлогодней декларации баллотировавшийся в мэры Артика Мушег Петоян задекларировал 5 единиц недвижимости: здание и постройки на улице Кери в Ереване, на улице Независимости в Артике (2 единицы, одна из которых торговый павильон), а также два земельных участка в городе Артике и селе Арич. В своей декларации Петоян указал и 5 автомобилей: два «Toyota Camri» (производства 2008 и 2014 гг.), КамАЗ 6520, ГАЗ 32213 и ЗИЛ-ММЗ 4502.

У депутата имеются также денежные средства - 106 млн драмов и 140 тыс. долларов США. За 9 месяцев прошлого года М.Петоян получил в Национальном Собрании зарплату на общую сумму 6 млн 252 тыс. драмов, а также доход в размере 25 млн 860 тыс. драмов от деятельности ООО “Муш-Кол” и в размере 2 млн 160 тыс. драмов от деятельности ООО “Артик”. Если компанию “Муш-Кол”, которой принадлежит газозаправочная станция по адресу Туфагорцнери, 1 в Артике, Петоян основал в 2007 г., то название компании “Артик” появилось в его декларации впервые.

Данная компания зарегистрирована в селе Арич Ширакской области. В 2011 г. “Артик” получила от Министерства экологии разрешение на строительство малой ГЭС “Артик 1” на водоканале Манташ-Артик Манташского водохранилища. В 2013-ом Петоян как-то заявил, что ГЭС принадлежит бывшему председателю Госкомитета водного хозяйства Сурену Саакяну и что никакого отношения к этому объекту он не имеет. “Я хотел купить эту ГЭС, но не получилось, и я ее не купил”,- сказал Петоян.

По положению на 1 января 2016 г. мощность малой ГЭС «Артик 1» составляла 248,7 мВт.

Свою трудовую деятельность Мушег Петоян начал на объединении “Артиктуф”. В 1994-2007 гг. он работал старшим инспектором отдела внутренних дел полиции Ширакской области. В 2007-2011 гг. был главным инженером и заместителем директора ЗАО “Артиктуф”. Петроян входит в состав политсовета партии “Процветающая Армения”. В 2011-2012 гг. он был депутатом Национального Собрания. В мае 2012 г. был избран депутатом от 36-ой избирательного округа.

Согласно Parliamentmonitoring.am, в ходе работы осенней сессии НС 5-го созыва Мушег Петоян отсутствовал с более чем половины голосований. Он никогда не голосовал “против” какого-либо законопроекта. После 2012 г. Петоян не выступал с законодательными инициативами.

На выборах в ОМС 2 октября 2016 г. беспартийный Мушег Петоян был выдвинут кандидатом от правящей Республиканской партии Армении. Из 8524 избирателей 3989 проголосовали за Петояна, 4143 – за члена РПА, бывшего депутата НС Мхитара Варагяна.

36-я окружная комиссия предоставила Hetq.am также декларацию об имуществе и доходах мэра Артика Мхитара Варагяна.

Последний задекларировал пахотную землю площадью 0,48 на на правах совместной собственности, автомобиль “Инфинити QX 56” 2004 г. выпуска, а также денежные средства в размере 7,5 млн драмов и 25 тыс. долларов США.

Фото со странички М.Петояна в социальной сети odnoklassniki.ru