В Ереване подорожало жилье

По данным Госкомитета кадастра недвижимости при правительстве РА в ноябре 2016 г. в Армении было заключено 15 тыс. 18 сделок по недвижимости. Это на 231 сделку больше октябрьского показателя.

37% сделок в сфере недвижимости пришлись на долю Еревана, 10% - на долю Котайкской области, что обеспечило ей второе место.

Отметим, что большое число составляют сделки по государственной регистрации недвижимости, затем сделки по отчуждению и, наконец, сделки по аренде.

Согласно данным Национальной статистической службы, в ноябре 2016 г. по сравнению с тем же месяцем 2015-го выросли средние рыночные цены на жилье в многоквартирных зданиях во всех административных округах столицы.

Если в ноябре 2015 г. средняя рыночная стоимость 1 кв.метра общей площади в административном округе Малатия-Себастия составляла 243 тыс.600 драмов, то в ноябре 2016-го – уже 244 тыс.300. В Арабкире цена 1 кв.метра выросла на 650 драмов.