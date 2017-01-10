В московской школе с армянским уклоном ограничили подачу отопления. Родители видят в этом умысел

1650-я московская школа с армянским уклоном отапливается плохо, из-за чего дети не могут ходить на занятия.
В связи с нехваткой финансов администрация школы экономит средства на отопление. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила одна из родительниц – Ирина Рубанова:
“Вот так в Москве пытаются решить вопрос армянской школы:"Не хотите по-хорошему, сделаем так, что сами разбежитесь!!!" Бедные дети вынуждены учиться в холодных классах!!!
Hetq.am недавно писал об этой школе. Родители учеников обратились в редакцию с сообщением о том, что с января 2017 г. эта межкультурная школа, возможно, прекратит свое существование и из-за финансовых проблем объединится с другой московской школой.
Школа с армянским уклоном финансируется по числу учащихся. Она рассчитана на 400 учеников, но сейчас здесь учатся 159 детей, большинство которых армяне.
В беседе с нами одна из родительниц, Арминэ, отметила, что в школе ограничили подачу отопления, чтобы они сами перевели детей в другую школу.
“Многие родители тратят на дорогу 2-3 часа, чтобы приводить детей именно в эту школу. Атмосфера здесь такая, что мы можем быть спокойны за своих детей. Если мы опаздываем к окончанию уроков, то знаем, что наши дети находятся в надежном месте”,- отметила Арминэ.
Напомним, что мы обратились в Департамент образования Москвы с запросом о дальнейшей судьбе 1650-ой школы, но ответа до сих пор не получили.
Фото с фейсбуковской страницы Ирины Рубановой