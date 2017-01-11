Сопредседатели МГ вновь провоцируют карабахскую войну

10 января сопредседатели Минской группы ОБСЕ фактически с 12-дневным опозданием выступили с заявлением по поводу осуществленной 29 декабря азербайджанскими вооруженными силами попытки диверсии с нарушением государственной границы Армении в районе села Чинари Тавушской области.

Этим заявлением сопредседатели фактически адресно и в одностороннем порядке осудили Армению за невозвращение Азербайджану тела азербайджанского военнослужащего, обезвреженного в ходе пресечения диверсии на армянских позициях.

“ВС Армении все еще держат у себя тело азербайджанского военнослужащего, убитого в ходе боя”,- отмечают сопредседатели, после чего высказывают самую важную мысль заявления: “незамедлительно вернуть человеческие останки в соответствии с достигнутым в Астрахани в 2010 году соглашением, принимая во внимание исключительно гуманитарный характер этого вопроса”.

В противоположность этому во всех пунктах заявления, которые в той или иной степени касаются причин нахождения тела диверсанта на армянской стороне, сопредседатели используют безадресные размытые формулировки. Так, они отмечают, что “Ереван и Баку продолжают обвинять друг друга в попытке нападения на армяно-азербайджанской границе 29 декабря 2016 года, которое привело к жертвам”.

Сопредседатели не указали, с чьей стороны и на территорию какой страны было осуществлено нападение, кто участвовал в этих действиях и при каких обстоятельствах были понесены человеческие жертвы. Либо следуя своему традиционному принципу сохранять паритет между сторонами, посредники вновь призвали лидеров двух стран выполнять договоренности, достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 г., в том числе обязательство по созданию механизмов расследования ОБСЕ. Но при этом они четко не сказали, какая сторона нарушает эти договоренности и срывает процесс создания механизмов расследования инцидентов, что и приводит к подобным “вторжениям”, укреплению у нападающей стороны чувства безнаказанности со всеми вытекающими из этого последствиями.

Можно констатировать, что заявление сопредседателей не имеет прямого отношения к диверсии азербайджанских воруженных сил. Оно преследует только одну цель: оказать давление на армянскую стороны с тем, чтобы она как можно скорее и без договоренностей передала Баку тело уничтоженного военнослужащего. Именно этим обусловлено то обстоятельство, что заявление было сделано не сразу после попытки диверсии, а лишь через 12 дней, когда стало ясно, что передачу тела противнику армянская сторона затягивает умышленно, исходя из политических соображений.

Это свидетельствует о двух вещах. Во-первых, сопредседатели больше прислушиваются к требованиям Баку, нежели Армении, упаковывая их в данном случае в обертку ложного гуманизма. Во-вторых, заявление сопредседателей является результатом работы азербайджанской дипломатии и вместе с тем доказывает бездействие МИД Армении, его беззубую, безликую и непоследовательную деятельность, которой и обусловлен провал армянской дипломатии в данном вопросе.

После диверсии 29 декабря МИД РА заявил, что в связи с произошедшим предпринимает все необходимые шаги. Первый и основной результат этих “шагов” должен был состоять в следующем: сопредседатели МГ ОБСЕ должны были немедленно выступить с адресными обвинениями против совершившей нападение стороны и содержавшим предупреждения заявлением.

Однако ничего этого не было сделано даже после того, как Министерство обороны РА заявило, что располагает неопровержимыми доказательствами нападения Азербайджана.

Сопредседатели фактически реагируют не на очередное грубое нарушение Азербайджаном всех своих обязательств, а на невозвращение тела диверсанта, что дает основание заключить, что либо МИД, несмотря на свое слабое и робкое заявление, ничего не сделал, чтобы потребовать от сопредседателей конкретной адресной реакции, либо сопредседатели просто проигнорировали усилия внешнеполитического ведомства РА. Независимо от того, с каким вариантом мы имеем дело, результат один: МИД Армении продолжает действовать крайне безрезультатно.

Это подтвердила и реакция министра иностранных дел РА Эдварда Налбандяна на заявление сопредседателей. В интервью агентству “Арменпресс” глава МИД РА продолжал придерживаться уже надоевшего курса на выражение согласия с мнением сопредседателей и международного сообщества, после чего всего лишь выразил надежду на то, что “сопредседатели будут последовательны в плане реагирования на любое проявление применения силы или угрозы применения силы в зоне конфликта, в особенности когда в результате нарушения перемирия есть жертвы”.

В условиях, когда сопредседатели фактически делают вид, что не замечают опасную тактику Баку по провоцированию диверсионной войны, приводящей к человеческим потерям, всего лишь “выражение надежды” уже вызывает серьезные сомнения в адекватном восприятии ситуации армянским МИД. Налбандян также отметил, что “когда азербайджанский диверсант ликвидируется на армянских позициях, всем ясно и без механизмов, кто напал”. Непонятно, однако, кого он имеет в виду под “все”. Во всяком случае из распространенного сопредседателями заявления не следует, что они оценивают ситуацию именно таким образом.

Если руководитель МИД РА не взял на себя роль рупора сопредседателей, то приписывание им оценок, от которых уклоняются сами сопредседатели, он должен был расценить по меньшей мере как крик отчания и беспомощности.

Своим явно запоздалым и имеющим подобное содержание заявлением сопредседатели подталкивают Азербайджан к новым и более крупным военным провокациям. Они формируют у алиевского режима твердую убежденность в том, что, независимо от масштабов провокаций, не откажутся от своей тактики безадресного указания на ответственность Баку.

Как сопредседатели, так и официальный Ереван допускают те же ошибки, что и до апрельской войны прошлого года. Сопредседатели продолжают осуществлять свою опасную и потерпевшую провал тактику по акцентированию последствий без указания причин и руководствуются ситуационными решениями. В этом смысле они несут полную ответственность за возможное возобновление военных действий, за возможное усиление напряженности на линии соприкосновения.

Ну а официальный Ереван своей необоснованной осторожностью и робостью льет воду на безответственную политику сопредседателей.

Вместо того, чтобы выступать с позиций требующей стороны и настаивать на возвращении к формату переговоров с участием НКР в качестве полноценной стороны конфликта, начать процесс международного признания НКР и поставить в повестку дня вопрос подписания с Республикой Арцах договора о военной взаимопомощи, МИД РА пытается ввести в заблуждение общественность страны и смыть с себя пятно собственных неудач. Апрельская война уже доказала, к чему это приводит.

Фото: president.am