У Премьер-министра обсуждены полученные из Гегаркуникской области пакеты инвестиционных программ

У Премьер-министра Карена Карапетяна состоялось совещание с участием руководителей заинтересованных ведомств, в ходе которого были обсуждены полученные из Гегаркуникской области пакеты инвестиционных программ – согласно договоренностям, достигнутым в рамках областного визита Премьер-министра.

Были детально обсуждены все представленные бизнес-программы, которые касаются расширения и развития сыроделия, производства молочной продукции, сельхозпродуктов, а также привлечения внешних инвесторов в отдельные бизнес-программы.

Придавая важное значение стимулированию и реализации инвестиционных программ в областях, Премьер-министр отметил, что Правительство будет софинансировать и поддерживать те программы, которые перспективны, имеют экономическое обоснование, оцененные риски, могут стать эффективным бизнесом, создавая новые рабочие места и обеспечивая мультипликативный эффект.

Подводя итоги обсуждения, Карен Карапетян поручил министерствам сельского хозяйства, экономического развития и инвестиций и предложил Центральному банку, с целью обеспечения соответствующего хода реализации одобренных программ, рассмотреть возможность оказания содействия через свои структуры.

Предложено также с участием Центрального банка создать площадку для проведения бизнес-курсов и реализации учебных программ для предпринимателей, которые будут способствовать более обоснованному и эффективному составлению инвестиционных программ.

Далее в Правительстве будут обсуждены также пакеты программ, полученные из других областей.