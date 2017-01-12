Четверг, 12 января

ФинансыЭкономика

Сурен Караян: “Экономика Армении должна развиваться за счет экспорта”



На сегодняшней пресс-конференции министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян, говоря об ожидающихся в 2017 году результатах, отметил: “Темпы роста по части экспорта, которые были в 2016 году, мы сохраним и превысим. Рост у нас будут и по части инвестиций. В третьем квартале 2016 года мы выполнили достаточный объем работ, подготовили поле и ожидаем добиться в 2017 году серьезного роста как экономики, так и всех показателей экономической активности, в том числе в сферах промышленности и экспорта”.   

Касаясь особенностей страны, в частности небольших масштабов экономики, Караян сказал, что экономика страны должна развиваться за счет экспорта.


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