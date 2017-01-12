Сурен Караян: “Экономика Армении должна развиваться за счет экспорта”

На сегодняшней пресс-конференции министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян, говоря об ожидающихся в 2017 году результатах, отметил: “Темпы роста по части экспорта, которые были в 2016 году, мы сохраним и превысим. Рост у нас будут и по части инвестиций. В третьем квартале 2016 года мы выполнили достаточный объем работ, подготовили поле и ожидаем добиться в 2017 году серьезного роста как экономики, так и всех показателей экономической активности, в том числе в сферах промышленности и экспорта”.

Касаясь особенностей страны, в частности небольших масштабов экономики, Караян сказал, что экономика страны должна развиваться за счет экспорта.