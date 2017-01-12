Четверг, 12 января

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Обвиняемый по делу “АрменТела” Владимир Сачков просит выделить из госбюджета РА деньги на уход за своими детьми



Дети обвиняемого по делу “АрменТела”, бывшего директора технического блока компании Владимира Сачкова остались без присмотра. Его семья – жена, трое детей и теща – живут в Санкт-Петербурге. Жена работает, присматривать за детьми некому. На сегодняшнем судебном заседании, которое проходило в суде общей юрисдикции столичных административных округов Кентрон и Норк-Мараш, Владимир Сачков представил ходатайство о выделении из госбюджета РА по 50 тысяч драмов на каждого ребенка для обеспечения ухода за ними.  

Судья Армен Бекташян поинтересовался, имеются ли какое-либо обоснования отсутствия присмотра за детьми.

В.Сачков сообщил, что его теща нетрудоспособна, у нее переломы правой руки и левой ноги, о чем имеется справка из больницы. Маленький ребенок, которому в январе исполнится три года, остался полностью без присмотра, второй ребенок, которому семь лет, тоже не в состоянии позаботиться о себе, дополнительных средств для содержания семьи нет.  

Суд, однако, отклонил ходатайство, сославшись на то, что обвиняемый не представил доказательства того, что смотреть за детьми некому.  

Владимир Сачков еще в ноябре 2016 г. представил ходатайство об изменении ареста в качестве меры пресечения, отметив, что в этом случае он сможет перевезти детей к себе в Армению и заботиться о них.  

Однако обвинитель Айк Акопян заявил, что изменение меры пресечения нецелесообразно, поскольку все еще сохраняется опасность того, что Сачков может уклониться от дальнейшего несения наказания и следствия.

Суд , выслушав доводы сторон, оставил ходатайство без рассмотрения.

Жена Владимира Сачкова Екатерина Азёма в беседе с Hetq.am рассказала, что их 10-летний сын забирает сестру из школы, присматривает за ней, отводит на занятия. Родители Владимира имеют инвалидность, поэтому не могут ухаживать за маленьким ребенком, а брать няню невозможно из-за отсутствия финансовых средств. Решение этой проблемы Екатерина видит в том, чтобы их маленький ребенок жил с отцом, а во время судебных заседаний, которые проходят раз в месяц, можно оставить с кем-нибудь ребенка. Кроме того, по словам жены Владимира Сачкова, пребывание ее мужа в тюрьме обходится в немалую сумму и бюджету РА, и их семье.

Следующее судебное заседание состоится 19 января.

Фото детей с фейсбуковской странички Екатерины Азёмы публикуем с разрешения матери 


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