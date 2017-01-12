Британский журналист Томас де Ваал: Бакинская платформа предлагает возврат к исходному положению 1988 года

- Как Вы оцениваете основные тезисы “Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном», именуемой Бакинской платформой? В материале haqqin.az есть ссылка на Вас, где утверждается, что и Вы приветствуете эту платформу.

- Я приветствую народную дипломатию вообще и считаю, что дефицит такого общения очень ослабляет карабахский мирный процесс. Без активного участия азербайджанских и армянских граждан, без диалога на уровне общества, а не политиков, переговорный процесс становится элитным делом руководителей, которые потом не могут быть уверенными, что их позиция получает отклики в обществе. Поэтому, когда мне позвонили из Баку во время рождественских каникул и спросили, как я отношусь к приезду некоторых армян в Баку для обсуждения карабахского вопроса, я, конечно, ответил–положительно. Но в общих словах, не вникая в подробности.

Сейчас, однако, ознакомившись с текстом заявления "Бакинской платформы" и с информацией о самих армянах, подписавших этот текст там, могу только с сожалением сказать, что это - путь в никуда. По опросам меньше 1% процента армян поддерживают идею, которая фактически предлагается здесь, то есть идею возврата к положению 1988 года, к ситуации, которая породила конфликт. Все предложения и планы, которые были разработаны Минской группой с периода войны очень подробные и сложные. В них есть схемы, по которым армяне Карабаха могут реализовать свое право на самоопределение, азербайджанские районы вокруг Нагорного Карабаха могут быть возвращены под азербайджанский контроль, при дислокации на линии соприкосновения миротворческих сил, которые будут охранять безопасность региона.

Как мы знаем, в этих планах стараются учитывать интересы обеих сторон, они обсуждаются годами, но потом они отвергаются одной или другой стороной. Но обо всем этом нет ничего в этом тексте. Все становится более ясным, когда я читаю о том, что армяне, подписавшие документ, живут не в Армении и не представляют общественные организации Армении.

Было бы более правильно и реалистично, если бы до поездки в Баку эти лица обсуждали свои идеи и позиции по конфликту в Армении и Карабахе. Надеюсь, что их все-таки пригласят туда. Хотя я сомневаюсь, что это сейчас возможно! Ведь в Армении и Нагорном Карабахе сейчас большой дефицит обсуждения о параметрах возможного компромисса с Азербайджаном, что также является фактором нестабильности.

- Как совместить инициированную официальным Баку данную платформу, направленную якобы на мир, с продолжающейся агрессивной риторикой со стороны тех же властей Азербайджана?

-Президент Ильхам Алиев много раз заявлял, что хочет только мирного урегулирования Карабахского конфликта, что можно только приветствовать. Он -трезвый человек, который прекрасно знает, c какими рисками будет связан новый виток конфликта и, что этот виток может обернуться человеческой трагедией для сотен тысяч азербайджанских семей и региона в целом. Но в то же время за последние годы заметна эскалация военной риторики, причем в первую очередь со стороны министра обороны Азербайджана, также и со стороны других деятелей, в том числе и президента. Это во многом – продукт внутренней политики страны и отражение ощущения бессилия со стороны азербайджанских властей, у которых ничего не получилось в карабахском направлении в течение многих лет. Но в какой-то момент, слова становятся действиями и "четырехдневная война" в прошлом году - отчасти трагический итог этого явления.

Итак, хотя с моей точки зрения от новой бакинской инициативы пользы нет, но то, что в данный момент в Баку говорят больше о мире, чем о войне - плюс.

- Чем отличается эта бакинская инициатива от сотрудничества различных армянских и азербайджанских НПО, которое было прервано в течение двух последних лет из-за репрессий против миротворцев в Азербайджане? И для чего, на Ваш взгляд, она была затеяна сейчас?

- В последнее время снова слышны жалобы от азербайджанских деятелей, что дипломатическая деятельность вокруг конфликта в упадке. Может быть Баку наивно полагает, что этого возможно достичь. Но в данный момент он более заинтересован в динамичном переговорном процессе. Прошлым летом после апрельской войны произошла активизация Минской Группы, но армянская сторона опасалась, видимо после ереванских событий, и в декабре в Карабахе президент С.Саргсян заявил, что "переговоры не ведутся". На этом фоне мы видим попытки со стороны официального Баку найти способы давления на армянскую сторону. Бакинскую платформу надо рассматривать в этом контексте. Это - хотя бы мирная инициатива, но можно опасаться того, что следующим инструментом давления будет использование силы весной.

Именно поэтому сейчас необходимо более активное миротворчество со стороны и Минской Группы и независимых НПО. Что я имею в виду? Для серьёзной народной дипломатии и существенного диалога необходимы смелые, независимые, пользующиеся авторитетом в своем обществе люди. В Азербайджане такими являются, например, Али Аббасов, Ариф Юнус, Акрам Айлисли, Зардушт Ализаде, Рауф Миркадыров (хотя они не всегда согласны друг с другом). Они не растеряли своего авторитета даже при том, что имеют мало доступа к СМИ, некоторые из них подверглись репрессиям со стороны власти и сейчас находятся в ссылке.

Слава Богу, что до сих пор существует платформа НПО в рамках проекта EPNK (Европейское партнерство за мирное урегулирование Нагорно Карабахского конфликта – ред.), который финансируется Евросоюзом. В данный момент это единственный реальный способ диалога, хотя в последнее время она работает менее эффективно из-за больших политических ограничений и обострения конфликта. Но очень важно, чтобы эта инициатива продолжалась.