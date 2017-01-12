Обсуждены вопросы расширения деятельности компании «Кока-Кола Элленик»

Премьер-министр Карен Карапетян принял делегацию во главе с региональным директором компании «Кока-Кола Элленик» Китом Сандерсом.

Премьер-министр отметил важность деятельности компании «Кока-Кола Элленик» в нашей стране и выразил готовность обсудить предстоящие программы компании, волнующие вопросы и проблемы.

Кит Сандерс подчеркнул, что компании известно об особом отношении Правительства к бизнес-сообществу и добавил, что «Кока-Кола Элленик» придает большое значение деятельности, осуществляемой в Армении. Господин Сандерс проинформировал, что компания готовится к реализации в нашей стране новых инвестиционных программ, поскольку для этого есть значительные возможности, особенно с учетом того, что в лице Правительства у нее есть содействующий бизнесу партнер. По словам регионального директора «Кока-Кола Элленик», компания готова также своей деятельностью представлять Армению внешним инвесторам в качестве благоприятной для ведения бизнеса страны и добавил, что реализуемые компанией программы социального и учебного характера также будут осуществляться на постоянной основе.

Премьер-министр Карапетян приветствовал инициативы компании «Кока-Кола Элленик» по расширению деятельности в РА и отметил, что Правительство готово оказать поддержку в их реализации.

Собеседники коснулись также законодательных инициатив по улучшению поля бизнеса и вопросов, связанных с антимонопольной политикой.