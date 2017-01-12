Премьер-министр встретился с представителями дипломатического корпуса

Премьер-министр Карен Карапетян в Министерстве иностранных дел РА встретился с аккредитованными в Армении послами иностранных государств, руководителями и представителями международных структур и организаций.



В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся деятельности, повестки дня реформ, программ экономического развития Правительства РА, а также его мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией.



Премьер-министр отметил важность периодического проведения встреч с дипломатическим корпусом в подобном формате с целью повышения эффективности сотрудничества и отметил, что Правительство открыто для советов, критики и предложений.

«Придаю чрезвычайно важное значение тому, чтобы наши представления о развитии Армении вы довели до тех стран и структур, которые представляете. Крайне велики ожидания от сотрудничества – начиная с инвесторов, профессиональной культуры, туризма, потому что без направления соответствующих импульсов обществу, миру, без демонстрации того, что мы открыты и ждем их, мы не сможем развивать нашу страну. В этом плане мы ожидаем вашей поддержки», - сказал Карен Карапетян.

Коснувшись предстоящих парламентских выборов, Карен Карапетян подчеркнул: «От этих выборов мы ожидаем принципиально нового качества. Мы готовы сделать все, чтобы эти выборы были прозрачными».



Премьер-министр добавил, что вновь сформированное Правительство подвело итоги своей 100-дневной деятельности и акцентировал, что за этот период команда Правительства приложила максимальные усилия для диагностирования имеющихся проблем. Карен Карапетян проинформировал, что в ближайшее время в виде отчетов будут представлены выполненные за этот период работы по сферам.

«Думаю, что члены команды Правительства уже чувствуют пульсы своих сфер и что нужно делать. Задачи многочисленны, основная задача экономического блока – создать для бизнеса максимально равные, открытые и справедливые условия. И в этом плане мы заявили, что должны осуществить много изменений, и в первую очередь должны измениться мы», - отметил Глава Правительства. Карен Карапетян подчеркнул, что с целью улучшения инвестиционной среды планируется упрощение процесса налогового и таможенного администрирования и полный переход на электронную систему, что снизит коррупционные риски.



Говоря о борьбе с коррупцией, Премьер-министр акцентировал, что она находится в центре постоянного внимания Правительства и будут предприняты последовательные шаги в направлении снижения уровня показателей коррупции путем изменения среды. По словам Карена Карапетяна, в отчете, который будет опубликован, будут также представлены шаги Правительства в этом направлении.

«Мы представим, какая их часть направлена на бизнес-среду, какая часть – на изменение среды, чтобы для коррупции были созданы максимальные препятствия. Не борясь с тенью, не борясь с коррупцией, не переведя тень в белое поле, не создав для бизнеса справедливой и прозрачной среды, мы не сможем обеспечить прогресс», - подчеркнул Глава Правительства.

Затем Премьер-министр ответил на все интересующие участников встречи вопросы.