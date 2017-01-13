Упорный рост горнодобывающей промышленности

В Армении продолжается почти двузначный рост горнодобывающей промышленности, хотя по сравнению с 2015 годом темпы роста заметно снизились.

В январе-ноябре 2016 г. общий объем добычи полезных ископаемых и эксплуатации месторождений в горнодобывающей промышленности РА составил около 232.9 млрд драмов. По сравнению с тем же периодом 2015 г. этот показатель вырос на 9.8%.

Рост горнодобывающей промышленности обеспечила в основном добыча металлической руды. По сравнению с январем-ноябрем 2015 г. в этой сфере зарегистрирован 10-процентный рост. Что касается других отраслей горнорудной промышленности и эксплуатации открытых месторождений, то они обеспечили рост объемов на 0.6%.

Напомним, что в 2015 г. объемы в горнодобывающей сфере Армении выросли на 50.4%, что в значительной степени было обусловлено увеличением добычи металлической руды.