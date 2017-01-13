В Армении сократились объемы производства муки и хлеба

В 2016 г. объемы производства муки и хлеба в Армении сократились. Это может свидетельствовать о снижении покупательской способности населения, поскольку и мука, и хлеб являются продуктами первой необходимости.

По данным Национальной статистической службы РА, в январе-ноябре 2016 г. в Армении было произведено 158.2 тыс. тонн муки и 255.2 тыс. тонн хлеба.

По сравнению с тем же периодом 2015 г. производство муки сократилось на 6.4%, хлеба – на 2.3%.

Напомним, что в 2015 г. в Армении было произведено 182.3 тонн муки и 284.5 тонн хлеба. По сравнению с 2014 г. объемы производства муки сократились на 17%, хлеба – на 2%.