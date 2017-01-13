Карен Карапетян не исключает, что факт назначения его премьером повлиял на решение снизить тарифы на газ

Премьер-министр РА Карен Карапетян не исключает, что факт назначения его премьер-министром повлиял на решение компании “Газпром” снизить тарифы на газ в Армении. На сегодняшней пресс-конференции глава правительства, отвечая на вопрос, пошел бы “Газпром” на снижение стоимости газа, не будь он премьер-министром, сказал: “Не исключаю”.

“Все говорят, что это предвыборное шоу. Во-первых, я настаиваю на том, что это не предвыборное шоу. Пошел бы я как премьер-министр на этот шаг, если б не предстоящие выборы? Конечно, пошел бы. Потому что этим шагом я хочу активизировать экономику. Кроме того, социально необеспеченным мы предоставляем большие скидки, что делается не за счет бюджета. Это не шабаш, в этом есть логика. Какие ожидания у “Газпрома”? В подобной ситуации – создание возможностей для расширения рынка, благодаря чему он не будет иметь потерь”,- отметил Карапетян.

По мнению главы правительства, в экономических отношениях дружеские связи и знакомства являются фактором.

Напомним, что с начала этого года снизился тариф на газ для армянских потребителей. Новые цены установлены для абонентов, потребляющих в месяц до 10 тыс.кубометров газа и более. Параллельно этому выделены три другие группы, для которых будут действовать более низкие цены.

Напомним, что в апреле этого года в Армении ожидаются парламентские выборы.