Директор “Мульти групп концерн” и его партнеры строят малые ГЭС

27 января в администрации общины Джермук Вайоцдзорской области состоится публичное обсуждение заявки на предварительную оценку воздействия на окружающую среду строительства ООО “Амритам” малой ГЭС “Гндеванк 1”. Об этом сообщило Министерство экологии РА.

По данным Госреестра юридических лиц Министерства юстиции единственным акционером ООО “Амритам” является Седрак Арустамян, занимающий также пост директора ООО “Мульти групп концерн”, которое принадлежит крупному предпринимателю Гагику Царукяну.

Компания была основана в 2009 г., однако Арустамян стал акционером летом 2016 г. Как оказалось, он не новичок в сфере бизнеса малых ГЭС. Седрак Арустамян и его брат Спартак владеют акциями (соответственно 30% и 12%) компании “Джермук турбшин”, строящей ГЭС на реке Арпа. Партнерами братьев по этой ГЭС являются коммерческий директор завода “Араратцемент” Арман Барсегян(12%), бывший заместитель председателя ЦИК, член партии “Процветающая Армения” Арутюн Шахбазян (12%), Грайр Мелконян (12%) и Вардануш Овакимян (10%).

Надо сказать, что река Арпа уже достаточно загружена малыми ГЭС. По данным Комиссии по регулированию общественных услуг на Арпе уже действуют три ГЭС: “Арени” (ЗАО “Арени ГЭС”), “Джермук ГЭС-2” (ООО “Джермукский гидротех”, принадлежащее депутату Национального Собрания Ашоту Арсеняну), “Арпа” (ООО “Арпа Энергия”). Кроме того, ЗАО “Азатек ГЭС” принадлежит одноименная ГЭС на Вайкском водоканале, который питается водой реки Арпа.

Еще три малые ГЭС находятся в процессе строительства. ООО “Джермук турбшин” с участием братьев Арустамянов строит ГЭС мощностью 1900 кВт, ООО “Джиндж Арпа” строит ГЭС “Арпа-3” мощностью свыше 3000 кВт, а ООО “Арпа Энергия”, по всей видимости, увеличивает мощность своей ГЭС “Арпа” на 740 кВт.

В августе прошлого года компания Седрака Арустамяна также получила лицензию и построит ГЭС в течение трех лет.

Малую ГЭС “Гндеванк 1” предусмотрено построить на реке Арпа, на административной территории общины Джермук в Вайоцдзорской области. Согласно проекту, гидроэлектростанция будет возведена недалеко от плотины Кечутского водохранилища.

Общая протяженность трубопровода составит 6 километров. Он будет проложен на территории общины Джермук. Здание разместится в пределах административных границ Джермука, в одном километре от села Гндеваз.

Таким образом, в ближайшие 2-3 года на реке Арпа начнет действовать шестая по счету ГЭС.

Напомним, что малыми ГЭС загружен и правый приток Арпы Ехегис. Собственниками большей части этих объектов являются высокопоставленные чиновники.